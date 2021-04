Das Meisterwerk als Quell der Kreativität

Speyer. Das Purrmann-Haus startet in Kooperation mit dem Kulturhaus Pablo am Mittwoch, 28. April, ein neues museumspädagogisches Programm für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Der Zugang zu Kunst und Kultur als Meilensteine der kreativen, sozialen und kulturellen Bildung soll auch in Zeiten der Pandemie möglich sein. In Zusammenarbeit wollen die Einrichtungen einmal monatlich eine gemeinsame museumspädagogische Stunde anbieten, die der jeweiligen aktuellen Corona-Situation angepasst ist. Das Format reicht von der Online-Veranstaltung bis hin zum Besuch des Museums oder dem gemeinsamen Arbeiten in den Pablo-Atelierräumen.

Die Kinder betrachten jeweils Gemälde von Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller-Purrmann und verarbeiten ihre Beobachtungen im eigenen kreativen Gestalten in Wort und Bild. Spielerisch lernen sie Wissenswertes über Farben, Maltechniken oder Künstlerbiografien und erfahren dabei, wie spannend es sein kann, ein Gemälde selbst zu entdecken. Im eigenen Schaffensprozess gestalten sie Wortkunstwerke wie kleine Gedichte und erproben verschiedene künstlerische Techniken, die im virtuellen Museum des Purrmann-Hauses ausgestellt werden.

Mathilde Vollmoellers Bild „Stillleben mit Rosen“ aus dem Jahr 1911. © Kayser

Den Anfang machen Gabriele Fischer, Angelika Karbach und Maria Leitmeyer am Mittwoch, 28. April, von 15 bis 16 Uhr. zg

Info: Anmeldung per E-Mail: info@kulturhaus-pablo-speyer.de. Mit der Anmeldebestätigung gibt’s Zugangsdaten. Gebühr: 5 Euro.

