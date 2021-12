Speyer. „Als die Weihnachtsmärkte schließen mussten, war das ein Ansporn für uns, trotzdem Begegnung und Adventsfreude zu ermöglichen“, erzählt Felix Goldinger aus dem Bistum Speyer, der vor fünf Jahren die Netzgemeinde „Dazwischen“ ins Leben gerufen hat. „Dazwischen“ ist eine christliche Community, die das Smartphone als Kirchenraum nutzt und die Begegnungsmöglichkeit im Internet lebt. Die Online-Gemeinde hat nun für einen Monat einen digitalen Weihnachtsmarkt eröffnet und bietet darauf Begegnung, Besinnung und Veranstaltungen an.

So funktioniert der Online-Weihnachtsmarkt: Auf der Seite weihnachtsmarkt.netzgemeinde-dazwischen.de finden sich ein Einführungsvideo und alle Infos zu dem Weihnachtsmarkt. Mit einem Ticket (Passwort), das per E-Mail oder über die Chatkanäle der Netzgemeinde erhältlich ist, können Interessierte den Markt betreten. „Der Markt läuft auf einer digitalen Begegnungsplattform, auf der man sich einen Avatar erstellt“, erklärt Goldinger. „Die Plattform bietet die Möglichkeit, per Videochat miteinander in Kontakt zu kommen.“ An verschiedenen Buden und Glühweinständen kann man sich mit Freunden oder mit zufällig getroffenen Menschen zusammenstellen.

„Auch wenn gerade sonst niemand auf dem Markt unterwegs ist, gibt es viel zu entdecken“, ergänzt Monika Pickert, Jugendseelsorgerin im Bistum Würzburg. So können Besucher etwa eine Kerze in der Kirche mit einem Gebetsanliegen entzünden, jeden Tag ein Adventskalender-Türchen mit Mut machenden Zusagen von Gott öffnen oder einen Schneemann bauen. Auch wird an jedem Tag auf der virtuellen Kinoleinwand ein neuer Kurzfilm eingestellt, um sich adventlich einzustimmen.

Vom Backen bis zum Konzert

Auch besondere Veranstaltungen und Workshops werden dabei von Menschen aus der Community angeboten: Plätzchenbacken per Videocall, Upcycling-Workshops, Meditations-Angebote oder einfach ein offenes regelmäßiges Gesprächsangebot. Eine Veranstaltungsübersicht des digitalen Weihnachtsmarkts findet sich hier: https://padlet.com/da_zwischen/Weihnachtsmarkt.

„Wir wünschen uns, dass der Markt dazu beiträgt, dass die Herzen aller füreinander offen werden und für die einzigartige Botschaft von Weihnachten: Gott ist bei uns in dem neugeborenen Christus“, betont Tobias Aldinger von der Erzdiözese Freiburg. Wer sich ein Ticket geholt hat, kann damit auch gerne seine Freunde und Kollegen auf den Markt einladen. „Das Besondere ist, dass wir allen einen offenen Raum bieten wollen, die selbst auf Weihnachten hin Kontakt, Freude und Besinnlichkeit ermöglichen wollen. Es ist nicht ‚unser‘ Markt, sondern ein Markt der Menschen guten Willens“, so Aldinger. Noch bis Sonntag, 2. Januar, bleibt die Plattform online. is