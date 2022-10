Das Team „Woogi“ ist unschlagbar

Speyer. Während bei der Frühjahrsmesse der „Platzhirsch“ unter den Erwachsenen gesucht wird, traten am Montagnachmittag fünf Nachwuchsteams um den Titel „Klimastar“ auf der Speyerer Herbstmesse an. An neun Stationen mussten sie beweisen, wie gut sie es mit der Umwelt meinen – und ob Geschick und Köpfchen gut funktionieren.

Elektroautos liegen im Trend. Die auf der Herbstmesse im Besonderen. Denn die heißen im Fachjargon Autoscooter und treffen voll den Nerv der Kinder, die sich um Marktmeisterin Heidi Jester und ihre Kollegin Kim Friederich scharen. Sich in der quirligen Schar Gehör zu verschaffen, ist nicht ganz leicht. Schließlich ist das Ziel erreicht: Je zwei Kinder pro Team sitzen in vorbereiteten Boxautos. Die Aufgabe: gegenüber rückwärts einparken.

Jungs wie Mädchen nehmen die riesige Parklücke ins Visier. Das bekannte Tröten ertönt, die Scooter flitzen los. Kurz darauf: Jubel bei Max und Lilian vom Team „Woogi“. Die Neunjährigen haben als erste angedockt. Das macht den Punkteverlust vom ersten Spiel wett. „Da standen Buchstaben verwirrt herum und wir mussten sie ordnen“, erklärt Max das, was während der Fahrt auf dem Riesenrad in der Gondel vor sich ging.

„Die ersten Worte haben wir ganz gut hingekriegt, zwei haben wir nicht ganz gewusst und für eins hat die Zeit nicht mehr gereicht“, führt Lara aus. Die Zeichen stehen ganz gut für die „Woogis“, die beim Dosenwerfen an der nächsten Station ebenfalls keine schlechte Figur machen.

Die Konkurrenz schläft jedoch nicht. Die E-Jugendlichen des ASV und von Rot-Weiß Speyer wollen ebenso Treffer erzielen wie die Mannschaften der „Wilden Helden“ und von „Zwanzig 10“. „Ich denke, das wird eine Schnitzeljagd“, hat Anna-Carina (11) vom ASV vor Spielbeginn vermutet. Jetzt sortiert sie Müll in vorgegebene Behältnisse während der Fahrt im Verkehrskindergarten. Wie die Sache mit dem Umweltschutz funktioniert, wissen die jungen Kicker bereits recht gut.

Müll einfach wieder mitnehmen

„Ich schmeiß’ keinen Müll auf den Boden. Und wenn kein Abfalleimer da ist, nehm’ ich meinen Müll mit heim“, sagt Marlon (9). Maximilian (10) hat schon mal mit seiner Mama beim Dreck-weg-Tag mitgemacht. Für Trainer Andreas Vilgis zählt neben dem Gedanken an den Klimaschutz vor allem der Teamgedanke. „Der steht bei uns im Training immer im Vordergrund“, betont er.

Gut drei Stunden nach Anpfiff steht der Gewinner fest: Das Team „Woogi“ hat die Favoritenrolle ausgebaut. Der ASV landet auf Rang zwei, gefolgt von den Rot-Weißen. „Wilde Helden“ und „Zwanzig 10“ folgen ihnen.