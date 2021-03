Speyer. Jetzt dürfen auch Museen und Ausstellungen in Rheinland-Pfalz ihre Pforten öffnen – selbstverständlich unter strengen Hygienemaßnahmen. Der Kulturhof Flachsgasse öffnet am Donnerstag, 11. März. Zu sehen sind die Ausstellungen „Rupert Eder, Jo Schöpfer und Ivo Ringe: Trio“ in der Städtischen Galerie, die ursprünglich am 6. November hätte eröffnet werden sollen und die nun bis zum 11. April verlängert wird, sowie die „Hommage à Prof. H. Dellwing“, die vor dem Lockdown bereits ein Wochenende lang zugänglich war und nur bis Sonntag, 14. März, zu sehen ist.

Geöffnet ist wie üblich von Donnerstag bis Sonntag, jeweils 11 bis 18 Uhr. Eine Vorausbuchungspflicht besteht. Tickets gibt’s telefonisch von Montag bis Mittwoch zwischen 8 und 13 Uhr sowie während der Öffnungszeiten unter 06232/14 23 99.

Auch das Purrmann-Haus öffnet am Freitag, 12. März, wieder. Es zeigt die größte öffentliche Sammlung an Werken des bedeutenden Künstlerpaares der klassischen Moderne Hans Purrmann (1880-1966) und Mathilde Vollmoeller-Purrmann (1876-1943). Geöffnet ist freitags, 15 bis 17 Uhr, samstags, 11 bis 16 Uhr und sonntags, 11 bis 13 Uhr. Reservierungen werden von Montag bis Donnerstag, 8 bis 13 Uhr sowie während der Öffnungszeiten unter 06232/14 20 20 angenommen. zg