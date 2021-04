Dehnfuge gerät in Brand

Speyer. Zu einem Brand ist die Feuerwehr Speyer am späten Donnerstagabend um 23.20 Uhr in die Josef-Schmitt-Straße alarmiert worden. Beim Eintreffen brannte die Dehnungsfuge zwischen zwei Wohnblöcken. 30 Personen wurden evakuiert und zur weiteren Betreuung in die Stadthalle/Impfzentrum verbracht. Im Einsatz sind die Feuerwehr mit elf Fahrzeugen, die Schnell-Einsatz-Gruppe Sanität und Betreuung sowie das Technische Hilfswerk und die Polizei. Die Arbeiten dauerten um fünf Uhr morgens noch an.

AdUnit urban-intext1

Die Dehnfuge ist in Brand geraten. © Feuerwehr Speyer