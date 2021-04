Dehnfuge zwischen zwei Wohnblöcken brennt

Speyer. Das Feuer bahnt sich seinen Weg zwischen den beiden Wohnblöcken in der Josef-Schmitt-Straße in Richtung Dachgeschoss. Gegen 23.20 Uhr wird die Speyerer Feuerwehr Donnerstagnacht alarmiert. Die Dehnfuge zwischen den Häusern brennt. 30 Personen müssen aus ihren Wohnungen evakuiert werden Vorerst kommen sie in der Stadthalle unter – gleich neben dem Impfzentrum. „Es bestand die Gefahr einer Verrauchung der Wohnungen. Wir konnten die Menschen aber rechtzeitig rausholen, sodass es zu keinen Rauchgasvergiftungen kam“, sagt Thomas Tremmel, Fachberater für Medien- und Pressearbeit der Feuerwehr, auf Nachfrage.

Wie es zum Brand kommen konnte, war nach Tremmels Angaben am Freitagnachmittag noch unklar. Die Bewohner wurden befragt, konnten aber keine Angaben machen. Auch der Schaden sei noch nicht ersichtlich. Die Ermittlung der Brandursache liege nun bei der Polizei. Klar sei, dass der Dehnfugenbrand vom Erdgeschoss bis ins Dachgeschoss nach oben wanderte – die Blöcke bestehen aus immerhin fünf Stockwerken.

Hier sieht man, wie die Feuerwehrmänner nachts an einer Gondel am Kran hängend zur qualmenden Fuge zwischen den Blöcken gehievt werden. © Feuerwehr

Wie die Speyerer Feuerwehr in einer Pressemitteilung in der Nacht mitteilt, waren 30 Kameraden und 22 Fahrzeuge im Einsatz. Dazu gehört eine Schnelleinsatzgruppe mit sechs Einsatzkräften, bestehend aus Sanitätern und Betreuung sowie zwei Fahrzeugen. Auch das Technische Hilfswerk (THW) aus Speyer und Landau unterstützte mit sieben Personen und zwei Fahrzeugen. Ebenso war die Polizei vor Ort.

Ein Dehnfugenbrand gestalte sich meistens problematisch, weshalb auch so viele Einsatzkräfte vonnöten seien. „Zwischen den Gebäuden gibt es Dehnungen, weil das Mauerwerk arbeitet. Die Dehnfuge hier im Haus ist fünf Zentimeter breit, man kommt nur schwer dran“, erklärt Tremmel die Situation vor Ort. Zudem habe man die Wände früher gerne mit Bitumen behandelt, „wie es bei diesem Gebäude ist, wissen wir allerdings noch nicht“.

Der Feuerwehrsprecher sagt auch, wie man einen solchen Brand bekämpft. Denn es sei nicht die Versiegelung der Silikonfuge zwischen den beiden Wohnblöcken gewesen, die gebrannt habe, sondern der Bereich dahinter. Somit lief das Feuer praktisch von unten nach oben hoch, im Dachgeschoss bildete sich dann der Hauptbrandherd. „Mit der Drehleiter sind wir nicht rangekommen. Wir mussten einen Kran mit einem Korb einsetzen, um an die Fläche zu kommen“, so Tremmel. Zusätzlich mussten in einigen Wohnungen Kernlochbohrungen gemacht werden, um an den Brand heranzukommen. Das Wasser wurde an diesen Stellen eingeleitet. „Es sucht sich zwar seinen Weg, aber nimmt immer den kürzesten“, beschreibt er den Vorgang. Es dauere, bis das Wasser jede Stelle erreiche. Am späten Vormittag sehen die Einsatzkräfte die ersten Erfolge, um 15 Uhr war das Feuer endlich aus. Die diensthabende Wachabteilung fahre im zweistündigen Rhythmus am Einsatzort vorbei, denn es muss überprüft werden, dass das Feuer nicht erneut aufflammt.

Gymnasium nicht betroffen

Die Bewohner mussten die ganze Nacht in der Stadthalle verbringen. Die Schnelleinsatzgruppe der Feuerwehr versorgte sie mit Essen und Getränken. Auch Schlafmöglichkeiten wurden angeboten, von den Bewohnern aber nicht angenommen. Ein kleiner Teil der Bewohner konnte schließlich bis Freitagmittag in seine Wohnungen zurückkehren. Der größere Teil komme bei Freunden oder Verwandten unter. Berufs- und fahrzeugtechnisch gab es rund um den Einsatzort keine Einschränkungen. Auch das nahe gelegene Edith-Stein-Gymnasium war in keiner Weise von dem Einsatz betroffen, wie Thomas Tremmel abschließend sagte.

