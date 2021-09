Demo in Speyer gegen lautstarke Vertreibung aus dem Paradies

Speyer. Diesen Leuten geht es offensichtlich ums Prinzip. Sie wollen verhindern, dass auch weiterhin im Paradiesgarten an der Speyerer Dreifaltigkeitskirche Veranstaltungen durchgeführt werden können. Und das sogar trotz des Angebots der Stadt, für die zwei Nächte ein ruhiges Hotel in der Umgebung zu bezahlen. Dabei ist es hier so ideal: 350 Personen dürfen trotz Corona-Einschränkungen eingelassen werden, die Infrastruktur ist da und der Förderverein hat die Bewirtung im Griff, der die weitere Sanierung der Kirche möglich macht.

Aber wer zwei kritische Nachbarn hat, der zieht auch in der Pfalz den Kürzeren. Denn sie konnten jetzt mitten in der Innenstadt verhindern, dass an zwei Abenden jeweils 350 Kulturfreunde im Paradiesgarten Rockkonzerte erleben dürfen. Und die kulturinteressierte Öffentlichkeit ging jetzt auf die Barrikaden und äußerte lautstark ihren Protest gegen die beiden Quertreiber. Denn da stimmt aus ihrer Sicht die Verhältnismäßigkeit nicht mehr.

Das empfinden zumindest 450 Speyerer so, die für ihre Feierlaune am Samstagnachmittag auf die Straße gegangen sind. Sie sagen „Nein danke“ zur Vertreibung aus dem Paradiesgarten, einer Veranstaltungswiese mitten in der Stadt, wo am Freitag- und Samstagabend acht Bands aus der Region spielen wollten, bis jeweils um Mitternacht. Die Stadt hatte das genehmigt. Kein Wunder, denn es wäre ja zu normalen Zeiten eh Altstadtfest gewesen, wo es deutlich länger gegangen und mit Zehntausenden Besuchern sehr viel lauter geworden wäre. Aber zwei Anwohner beschwerten sich gegen die Pläne und erwirkten ein Einschreiten der Struktur- und Genehmigungsbehörde des Landes, deren Umweltamt dann die irrwitzige Auflage machte, dass Musik nur in einer Lautstärke von 70 Dezibel bis 22.59 Uhr möglich sei.

Rockmusik, leiser als ein Föhn, der locker über 80 Dezibel hat? Bis 23 Uhr wäre ja gerade noch organisierbar gewesen. Aber da musste der Veranstalter dann doch passen. Das wollten sich die Kulturmacher in der Stadt nicht ungehört gefallen lassen und haben am Samstag zur Demo aufgerufen. Lautstark mit der Allstar-Speyer-Marching-Band vorneweg und vielbeachtet von tausenden Passanten wurde klargemacht, dass nicht zwei Bewohner, die in eine Innenstadt ziehen, die Urbanität und das gemeinsame Feiern kaputt klagen dürfen.

Es geht nicht gegen sie Stadt

Sabrina Albers, die die Demonstration angemeldet hatte, machte zu Beginn klar, dass es nicht gegen die Stadtverwaltung gehe, sondern darum, dass Veranstaltungen auch in der Innenstadt möglich sein müssen. Es sei geradezu grotesk von der Struktur- und Genehmigungsbehörde für eine Veranstaltung mit Rockmusik 70 Dezibel vorschreiben zu wollen. Stefan „Hering“ Cerin, der die Musiker zur Demo zusammengetrommelt hatte, sagt es noch drastischer: „Das ist leiser wie mein Föhn oder wenn sich zwei Frauen unterhalten.“ Der Scherz hat natürlich auch einige feministische Buh-Rufe erzeugt. Noch mehr davon gab es aber gegen die Anwohner, die Klage führen.

Zu Beginn der Demo schaute auch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler vorbei. Eigentlich ist das ja eher schwierig, als OB dafür zu sein, wenn gegen Verwaltungsentscheidungen demonstriert wird. Aber da zeigte Seiler Kante: „Ich finde die Demo leider begrüßenswert. Unsere Stadt Speyer lebt doch von Veranstaltungen aller Art. Es braucht politische Entscheider, die es tragen, dass es auch künftig möglich ist, in einer Kommune Feste zu feiern und Kultur zuzulassen. Ob es Musiker, Schauspieler oder Lebenskünstler sind – sie machen Speyer lebendig. Wir brauchen Kultur und haben sie während der Pandemie so schmerzlich vermisst. Ich wünsche mir Behörden auf allen Ebenen, die Kompromisse möglich machen und nicht unerfüllbare Vorschriften erlassen“, so Seiler. Und auf die Frage, was sie mache, wenn beim Altstadtfest im kommenden Jahr die gleichen Anwohner wieder Recht bekommen, sagt sie klipp und klar: „Dann klagen wir gegen diese Entscheidung. In Speyer wird es weiterhin tolle Feste geben, solange ich OB bin!“

„Wir Künstler haben anderthalb Jahre unter den Beschränkungen stark gelitten, aber wir haben stillgehalten, weil wir das große Ganze im Auge hatten. Wir demonstrieren nicht gegen Corona-Vorschriften und haben bei der Demo alle Masken auf. Es geht uns um die Diskrepanz, was juristisch einklagbar ist und was die Mehrheit der Bürger will und für sich entscheidet. Darüber muss endlich gesprochen und entschieden werden“, sagt „Hering“ Cerin dann vor der Alten Münz: „Kultur ist Balsam für die Seele.“

Weiter ging es dann mit Musik und klaren Ansagen übers Megafon am Haus der klagenden Anwohner vorbei bis zum Holzmarkt. Jonas Wittner brachte es dort dann nochmals auf den Punkt: „Es kann nicht sein, dass zwei Menschen, die in den Stadtkern ziehen, den anderen ihr Leben und das Feiern verbieten. Das ist unverschämt. Kultur ist für uns alle da.“



