Den eigenen CO2-Fußabdruck ermitteln und daraus lernen

Speyer. Kennen Sie Ihren CO2-Fußabdruck? Vom 20. April bis 26. Mai haben Interessierte in der Stadtbibliothek die Möglichkeit, die Größe ihres persönlichen ökologischen Fußabdrucks herauszufinden. Dabei werden Abdrücke in Form eines Parcours ausgelegt, die der Verein „Inspeyered“ für die Aktion ausgeliehen hat. Mit diesen kann anhand einfacher Fragen aus dem Alltag der persönliche CO2-Ausstoß in den vier Bereichen Wohnen/Energie, Konsum, Ernährung und Mobilität errechnet werden. Zudem bieten ein Vortrag und ein Büchertisch entsprechende Fachinformationen.

Knapp zwei Drittel der weltweiten Emissionen von Treibhausgasen entfallen auf private Haushalte. Insbesondere die Bereiche Mobilität, Wohnen und Ernährung tragen mit jeweils anteilig 20 Prozent einen großen Anteil zum individuellen CO2-Ausstoß bei und haben folglich ein großes Minderungspotenzial. Laut UN müssten die weltweiten Pro-Kopf-Emissionen durchschnittlich um 2 bis 2,5 Tonnen CO2 reduziert werden, um das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Entsprechend werden im Rahmen der Messung des persönlichen CO2-Abdrucks Anregungen gegeben, wie dieser verkleinert werden kann.

Denn auch kleine Schritte bewirken etwas. Die Laufzettel sowie die Punkteverteilung dienen zur eigenen Verwendung.

Eröffnet wird die Aktion, die eine Kooperation des Nachhaltigkeitsmanagement der Stadt, der Stadtbibliothek und der Volkshochschule darstellt, am Donnerstag, 20. April, um 18 Uhr mit dem Vortag „CO2-Fußabdruck – was ist das eigentlich?“ von Patrick Weirich vom Entwicklungspolitischen Landesnetzwerk.

Die Messung des persönlichen Fußabdruckes ist im Aktionszeitraum zu folgenden Öffnungszeiten in der Stadtbibliothek möglich: Dienstag und Donnerstag von 11 bis 18 Uhr, Mittwoch und Freitag von 11 bis 17 Uhr sowie samstags, 6. und 20. Mai, von 11 bis 14 Uhr. Um Anmeldung für den Eröffnungsvortrag sowie zur Messung des Fußabdrucks wird über die Homepage www.vhs-speyer.de gebeten. Der Vortrag und die Messung sind kostenfrei. zg