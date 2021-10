Den Haushalt konsolidieren

Speyer. Die Diözesanversammlung trifft sich am Dienstag, 5. Oktober, von 18 bis 22 Uhr zu ihrer dritten Vollversammlung. An der Sitzung nimmt auch Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann teil. Das Treffen findet als Videokonferenz statt.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt ist die Beratung der neuen Geschäftsordnung. „Die Diözesanversammlung mit ihren Organen ist zurzeit noch in der Stukturierungsphase. Die Geschäftsordnung soll uns als Grundlage unserer Arbeit dienen“, macht die Vorsitzende Gabriele Kemper deutlich. In der Geschäftsordnung wurden vor allem die Bestimmungen zur Hinzuwahl weiterer Mitglieder neu gefasst. „Wenn es gelingt, die neue Geschäftsordnung am 5. Oktober zu verabschieden, kann die Liste für die Hinzuwahl von bis zu sechs weiteren Personen noch am selben Abend eröffnet werden“, so Kemper. Kandidatinnen und Kandidaten könnten bis zum 11. November vorgeschlagen werden.

Weitere Sitzungsinhalte sind die Ergebnisse aus der Resonanzphase zum Visionsprozess, die Weiterführung des Visionsprozesses in einen Strategieprozess mit dem Ziel der Haushaltskonsolidierung sowie eine Information der Bistumsleitung über die Entscheidung zur Freizeit- und Bildungsstätte Heilsbach. is