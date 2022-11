Den Herbst zum Kauf nutzen

Speyer. Die sogenannten „Herbstdays“ von Ahorn Camp finden von Donnerstag bis Sonntag, 10. bis 13. November, jeweils von 10 bis 16 Uhr statt. Mit dabei sind alle drei Ahorn Camp-Niederlassungen in Speyer, Dietzenbach und Mühlheim. Wer sich für die Reisemobile der Marke interessiert, kann sich auf den „Herbstdays“ tolle Angebote sichern, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Dazu gehören besonders attraktive Preise beim Kauf oder beim Mieten der Wohnmobile. „Hinzu kommen unsere schnellen Verfügbarkeiten. Außerdem gibt es schon jetzt den Frühbucher-Messe-Rabatt, den Interessierte auch auf der CMT in Stuttgart erhalten“, sichern die Inhaber zu.

Laut Mitteilung können sich die Besucher der „Herbstdays“ freuen über Preisvorteile auf Vans und Minivans, Lieferbarkeit innerhalb weniger Tage, einen Sondernachlass auf sofort verfügbare Reisemobile. Für Bestandskunden gebe es Rabatt auf Zubehörteile, auf Vermietungen und es seien eine große Anzahl an jungen Gebrauchten verfügbar, heißt es weiter. zg