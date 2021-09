Denkmalschutz und Zukunft

Speyer. Die Industriehof GmbH lobt in Kooperation mit der Stadt Dr. Thomas Pfirrmann und der Firma Dupré einen zweiphasigen kooperativen städtebaulichen Wettbewerb für den Industriehof und die angrenzenden Flächen aus.

Der Wettbewerb soll den Fahrplan für die Gestaltung und Weiterentwicklung des rund zehn Hektar großen und unter Denkmalschutz stehenden Areals in Rheinnähe bilden und ist ein wichtiger Baustein für die Entwicklung des Bebauungsplans.

Worum es in dem Wettbewerb geht, welche Inhalte und welches Verfahren zugrunde liegen, wird die Industriehof GmbH am Mittwoch, 29. September, bei einer Bürgerinformationsveranstaltung den Mietern und allen weiteren Interessierten präsentieren. Die Veranstaltung findet in der Bootshalle, Halle 19, statt – der Weg ist ab dem Eingang Franz-Kirrmeier-Straße 19 ausgeschildert.

Um die Einhaltung der 2G-Regel (plus Getestete) sicherzustellen sind alle Interessierten angehalten, möglichst schon um 17.30 Uhr vor Ort zu sein, damit die Infoveranstaltung pünktlich um 18 Uhr beginnen kann. zg

Info: Sollte es im Vorfeld Fragen geben, können diese unter planungswerkstatt@industriehof-speyer.de direkt an das Wettbewerbsteam gerichtet werden.