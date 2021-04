Speyer. Es ist bereits das zweite Osterfest, das unter den Bedingungen der Corona-Pandemie stattfinden muss. Die Gottesdienste der Kar- und Osterwoche im Dom werden als Präsenzgottesdienste gefeiert. Da der Klinikaufenthalt von Bischof Dr. Wiesemann auf ärztliches Anraten hin verlängert worden ist, werden Weihbischof Otto Georgens und Generalvikar Andreas Sturm die Gottesdienste leiten.

AdUnit urban-intext1

Die musikalische Gestaltung übernimmt die Dommusik Speyer. Voraussetzung für eine Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung, die über die Dompfarrei Pax Christi möglich ist. Da die Anzahl der Plätze im Dom begrenzt ist, werden die wichtigsten Gottesdienste live übertragen. Gläubige können so über die Homepage des Doms und des Bistums von zu Hause aus mitfeiern.

Osterfeuer in der Vorhalle

Die Feier der Auferstehung am Samstag, 3. April, beginnt um 21 Uhr mit der Osternacht. Zelebrant ist Weihbischof Otto Georgens. Das Osterfeuer wird in der Vorhalle entzündet. Von dort aus wird dann die brennende Osterkerze in den dunklen Dom getragen. Die Stadt Speyer hat den Gottesdienstbesuchern eine Ausnahmegenehmigung von der Ausgangssperre, die ja eigentlich von 21 bis 5 Uhr gilt, erteilt. Die Osternacht ist das Hauptfest des Kirchenjahres und wird live übertragen, um möglichst vielen Menschen eine Mitfeier an den Bildschirmen zu ermöglichen.

Am Ostersonntag, 4. April, feiert Weihbischof Georgens um 10 Uhr ein Pontifikalamt mit den Gläubigen. Die Pontifikalvesper findet um 16.30 Uhr statt. Und am Ostermontag, 5. April, um 10 Uhr zelebriert Generalvikar Andreas Sturm das Kapitelsamt. is

AdUnit urban-intext2