Speyer. In der Fastenandacht „Halte.Punkt.Kreuz“ im Speyerer Dom am Samstag, 27. Februar, um 18 Uhr wird Generalvikar Andreas Sturm besonders der Menschen gedenken, die in Verbindung mit der Corona-Pandemie verstorben sind.

Der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE) hat dazu aufgerufen, an jedem Tag der Fastenzeit in einem europäischen Land an die Opfer der Corona-Pandemie zu erinnern. Nachdem am 17. Februar in Albanien begonnen wurde, folgt Deutschland der Initiative am 27. Februar.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, würdigt die Initiative des CCEE, an der sich fast alle Bischofskonferenzen Europas beteiligen: „Es ist ein gutes Zeichen, dass wir europaweit, über mehrere Wochen verteilt, der Opfer der Pandemie und deren Angehörigen in Gottesdiensten gedenken. Jedes Land in Europa hat die volle Wucht der Pandemie erfahren. Vielen von uns sind die Bilder aus Bergamo unvergessen. Ich empfinde dieses grenzüberschreitende Gedenken und Beten als beeindruckendes Zeichen der Solidarität und geschwisterlichen Verbundenheit.“

Wenn jetzt am Samstag in zahlreichen deutschen Bistümern Gottesdienste im Gedenken an die Verstorbenen der Corona-Pandemie gefeiert werden, dann ist das auch Trost für die Angehörigen der Opfer.

Den musikalischen Rahmen für den Gottesdienst im Speyerer Dom bilden die Kantate „Sehet, wir geh‘n hinauf gen Jerusalem“ (BWV 159) und Teile aus de Kantate „Wer Dank opfert, der preiset mich“ (BWZ 17) von Johann Sebastian Bach.

Vier wunderbare Solisten

Als Solisten gestalten Sopranistin Anabelle Hund, Altus Matthias Lucht, Tenor Martin Steffan und Bassist Lorenz Miehlich den Gesangspart. Die Instrumentalstimmen werden von Mitgliedern des Ensembles „L’arpa festante“ übernommen.

Für alle Teilnehmer am Gottesdienst gelten die Abstands- und Hygieneregeln. Gemeindegesang ist derzeit noch nicht möglich. Zudem muss während des gesamten Gottesdienstes eine FFP2-, KN95/N95- oder medizinische OP-Maske getragen werden. Eine vorherige Anmeldung für die Andachten ist erforderlich über die Homepage des Doms unter www.dom-zu-speyer.de is