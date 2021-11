Der Dom zum Knabbern

Speyer. Den Speyerer Dom backen und verzehren – das ist in der kommenden Vorweihnachtszeit möglich. Wie das Bistum Speyer am Dienstag mitteilte, sei nun ein Plätzchenausstecher in Form des Weltkulturerbes erhältlich. Er ist für 7,50 Euro in der Dom-Info, der Geschäftsstelle des Dombauvereins am Edith-Stein-Platz 4, beim Kunstverein der Stadt Speyer im Kulturhof Flachsgasse und in der Bäckerei Hartmann in Schwegenheim zu erwerben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer will, kann die neuen Ausstecher gleich im Backwettbewerb des Dombauvereins einsetzen. Ob süß oder salzig, schlicht oder aufwendig dekoriert, bleibe dabei jedem selbst überlassen, heißt es in einer Mitteilung. Einzige Bedingung: Der Domkeks muss mit dem neuen Domausstecher erstellt werden. Wer teilnehmen möchte, kann sieben Plätzchen und das dazugehörige Rezept am Donnerstag, 18., oder Freitag, 19. November, zwischen 9 und 12 Uhr an der Geschäftsstelle des Dombauvereins einreichen. Die drei besten Rezepte werden prämiert und auf der Homepage des Dombauvereins präsentiert. Die drei ersten Gewinner erhalten Preise aus dem Sortiment des Vereins. her