Der erste auf dem Thron

Speyer. Der erste Habsburger auf dem Kaiserthron – das ist das Thema bei einem Vortrag im Historischen Museum der Pfalz zur Landesausstellung über die Habsburger. Am Donnerstag, 8. Dezember, um 19 Uhr begrüßt das Museum den Historiker Jörg Schwarz, Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Innsbruck.

Unter dem Titel „Die berühmteste Formel der Habsburgermonarchie: Das AEIOU Friedrichs III.“ gibt er spannende Einblicke in die Welt des ersten Habsburgers, der zum Kaiser gekrönt wurde. Als Friedrich III. im Jahr 1493 starb, lagen 53 Jahre Regierungszeit hinter ihm. Er ist damit der am längsten amtierende Herrscher des Mittelalters. Der Eintritt zum Vortrag ist frei, die Ausstellung ist an diesem Abend bis 19 Uhr geöffnet.

Am 19. Januar setzt Ausstellungskuratorin Simone Heimann mit ihrem Team die Vortragsreihe mit „Halbzeit! Ein Blick hinter die Kulissen der Ausstellung“ fort. zg