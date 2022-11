Der heilige Bimbam

Zum Läuten der Dom-Glocken in Speyer während der AfD-Kundgebung schreibt uns dieser Leser:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In unserer heutigen Vollkaskogesellschaft stört sich der Mensch an vielem – sei es Kuhglockengebimmel, Hühnergegacker, Kinderlärm von der nahen Kita oder in diesem Fall am Geläut der Speyerer Kirchen. Leider wird oft sofort ein Anwalt bemüht, Beschwerde erstattet oder in diesem Fall die Einschaltung des Petionsausschusses des Bundestages erwogen.

Speyer ist ein historisch-traditioneller Ort der Kirchen und somit auch seiner verschiedenen Glockengeläute. Wen dies stört, der sollte in eine andere glockenlose Gegend ziehen. Ich selbst habe jahrelang in Nachbarschaft der Gedächtniskirche gewohnt und mich nicht am Schlagen der Kirchenglocken gestört. Im Gegenteil, es vermittelte einem ein Gefühl der Wärme, wenn man nach längerer Abwesenheit wieder nach Speyer zurückkam.

Mehr zum Thema Bauprojekt Speyerer Wählergruppe fordert von der Stadt Unterstützung für die Ludwigskirche Mehr erfahren Früherer US-Präsident Trump-Anwälte: Beschlagnahmte Papiere waren privat Mehr erfahren Prozesse Boris Becker mit Klage gegen Oliver Pocher gescheitert Mehr erfahren

Uns stört mehr der häufige nächtliche Fluglärm nach 23 Uhr von Jets, die über die Stadt Richtung Flugplatz jagen. Warum nicht erst einen Austausch mit allen zuständigen Stellen suchen und nicht immer gleich Anwälte und Gerichte bemühen?

Axel Elfert, Speyer