Der Kulturbeutel ist reich gefüllt

Speyer. Die Berliner Combo „Frollein Smilla“, die am Freitagabend, 24. September, um 20 Uhr das Speyerer Festival Kulturbeutel eröffnet, lässt sich nur schwer in ein Genre zwängen: Ansteckende Partyhymnen, vorlautes Auftreten, Tanz und Lebensfreude sorgen für gute Laune. Bei „Frollein Smilla“ ist alles möglich. Die raue und doch einfühlsame Leadstimme, getragen von einer extrem vielfältigen Rhythmusgruppe aus Piano, trippigen Synths, virtuosen Gitarrenriffs, funkigem Bass, swingenden Drums, begleitet von einer unverkennbar mitreißenden Brass-Section und flimmernden Backingvocals – das lässt kein Tanzbein ruhen und kein Herz verschlossen bleiben.

Gleich am Samstag, 25. September, um 15 Uhr geht’s weiter mit einer Familienvorstellung mit dem Titel „Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputtgemacht hat“. Eine musikalische Lesung mit Franz Zöhren und Matthias Folz nach einer Geschichte von Marc-Uwe Kling für alle ab sechs Jahren. Tiffany, Max und Luisa kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus, denn tatsächlich geht nichts mehr! Zuerst ist das ganz schön komisch. Denn plötzlich haben alle Zeit. Doch dann wird es richtig gemütlich, obwohl das Internet nicht funktioniert – oder vielleicht auch gerade deshalb.

Abends um 20 Uhr steht der „Besuch der alten Dame“ auf dem Programm. An dem Tag, an dem die alte Dame, mittlerweile die reichste Frau der Welt, den Boden ihrer Heimatstadt betritt, ändert sich für deren Bewohner alles. Sie will sich rächen an dem Mann, der sie vor 45 Jahren verlassen hat. Für ihr Vorhaben setzt sie das zur Verfügung stehende Vermögen ein, benutzt die Einwohner wie eine käufliche Ware. Es spielt das wunderbare Hohenloher Figurentheater.

Und für Sonntag, 26. September, um 20 Uhr sorgt das Miriam-Ast-Trio für Musik statt Wahlgedöns. Folksongs aus verschiedenen europäischen Ländern, eine Spurensuche in der Vergangenheit des Kontinents und mit den Mitteln des zeitgenössischen Jazz in eine moderne, frische Form gebracht: Das ist Thema des kommenden Albums der deutschen Jazzsängerin Miriam Ast. zg

Info: Tickets gibt’s im Vorverkauf unter www.reservix.de, bei der Tourist-Info Speyer und im Kundenforum unserer Zeitung.