Der Montag für die Damen ist zurück

Speyer. Die Stadtwerke Speyer (SWS), Betreiber des Bademaxx, verlängern die derzeit dreieinhalb Öffnungstage in der Sauna um den Montag. Seit Montag, 9. Januar, haben Frauen von 10 bis 22 Uhr wieder die Möglichkeit, separat zu saunieren. „Der Montag war bereits vor der Energiekrise den Damen vorbehalten“, erklärt Sonja Daum, Pressesprecherin der SWS, und ergänzt: „Es gab in den letzten Monaten zahlreiche Anfragen, wieder einen Damensaunatag anzubieten.“

Das große Interesse zeige sich auch an den Besucherzahlen, die montags immer sehr stabil im höheren Bereich lagen, so Daum weiter. Bei der Entscheidung habe ebenso die milde Witterung und die Höhe der Gasspeicherfüllstande eine Rolle gespielt. Nach wie vor gelten aufgrund der Energiekrise Einschränkungen im Bademaxx: Raum- und Beckentemperaturen im Hallenbad sind um etwa ein Grad reduziert. Die Sauna ist nur tageweise geöffnet. Der zusätzliche Montag werde bei den anderen Tagen eine Entlastung bringen, ist sich Daum sicher.

„Gerade zwischen den Jahren lagen die Besucherzahlen täglich bei bis zu 300 Gästen, was für die Größe unserer Saunalandschaft sehr viel ist“, sagt Daum. Auch aus wirtschaftlichen und personellen Gründen sei es für die SWS gut, einen weiteren Tag anzuhängen. „Die Preise in der Sauna und in der Badelandschaft bleiben zum Jahreswechsel bis auf Weiteres stabil“, so die Pressesprecherin.

Das Hallenbad ist zu regulären Zeiten geöffnet. Schwimmkurse für Kinder ab sechs Jahren können online über shop.bademaxx.de gebucht werden. Die beiden Kurse beginnen ab 6. Februar. Schwimmkurse für Babys sind ab Ende Januar buchbar. Aqua-Gymnastik ist an verschiedenen Tagen für alle Besucher möglich, Auch Kindergeburtstage können wieder im Bademaxx gefeiert werden. zg