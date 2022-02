Der schönste Beruf der Welt

Speyer. Die Evangelische Kirche der Pfalz hat zehn neue Pfarrerinnen und Pfarrer in ihren Dienst aufgenommen. In der Speyerer Dreifaltigkeitskirche hat Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst den neuen Kolleginnen und Kollegen zu ihrer Ernennung gratuliert und sie begrüßt.

Die sechs Pfarrerinnen und vier Pfarrer haben in einem zweieinhalbjährigen Vikariat Theorie und Praxis des Schulalltags und der Gemeinde kennengelernt. In einem Spezialvikariat haben sie außerdem einen individuellen vertiefenden Schwerpunkt setzen können. Nach erfolgreichem Abschluss des Zweiten Theologischen Examens hat die Evangelische Kirche der Pfalz sie nun in den Probedienst berufen.

Den Glauben hinterfragen

Ihre Ernennungsurkunden erhielten die neuen Kolleginnen und Kollegen von Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst. In der Feierstunde in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche sprach Wüst von einem neuen Meilenstein, den die angehenden Pfarrerinnen und Pfarrer nun erreicht hätten. „Sie sind alle gerade dabei, den schönsten Beruf der Welt zu ergreifen“, sagte die Kirchenpräsidentin und ging gleich im Anschluss auf das kirchliche Imageproblem ein: „Die Zeiten sind vorbei, in denen Kirche von ihrem selbstverständlichen Renommee lebt und in denen christlicher Glaube nicht auf Herz und Nieren befragt wird.“ Das würden die neuen Kollegen an ihren neuen Dienstorten sicherlich schnell erfahren, so Kirchenpräsidentin Wüst.

Angesichts der Herausforderungen gab die Kirchenpräsidentin den angehenden Pfarrern ein persönliches Wort mit auf den Weg: „Für uns als Kirche seid ihr jetzt schon ein Segen. Für die Orte, an die ihr geschickt werdet, werdet ihr ein Segen sein.“ Einer der Neuen wir direkt in Speyer eingesetzt – Matthias Baum wird Evangelische Religion an der Berufsbildenden Schule in Speyer unterrichten. lk