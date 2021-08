Der Sommer kommt auf die Bühne

Speyer. SWR4 Rheinland-Pfalz und das SWR Fernsehen laden zum „SWR4 Schlagerfest – Die Sommershow aus dem Technik Museum Speyer“ ein. Mit dabei sind Olaf der Flipper, Nikolaus Presnik, Francine Jordi und Giovanni Zarrella. Das schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Die Show vor der spektakulären Kulisse des Technik Museums Speyer ist im SWR Fernsehen am Samstag, 7. August, ab 22.20 Uhr zu sehen. Moderatorin Anna Lena Dörr führt durch die Sendung und entlockt ihren Gästen in lockeren Gesprächsrunden zwischen den Auftritten so manche spannende Geschichte – zum Beispiel, dass Francine Jordi und Giovanni Zarella ab dem 44. Geburtstag immer noch „alles können, aber nichts müssen“.

Schlager vom Feinsten: Beim SWR4 Schlagerfest sind unter anderem Nik P. und Francine Jordi beim Technik Museum auf der Bühne. © SWR/SWR4/Torsten Silz

Olaf der Flipper: Das „singende Reisebüro“ taufte Harald Schmidt einst die Flippers. In der Tradition seiner früheren Erfolgsband reist Olaf der Flipper auch heute noch musikalisch um die ganze Welt. Er nimmt seine Fans mit auf die „Spanische Treppe“, er besingt die „Rose von Rhodos“ genauso wie den „Stern von Jamaica“. Aber Olaf mag auch den „Sommer in Deutschland“.

Nikolaus Presnik: Der Musiker schrieb eines der erfolgreichsten Lieder der vergangenen Jahrzehnte: „Ein Stern (der deinen Namen trägt)“. Seither begeistert Nikolaus Presnik alias Nik P. seine Fans mit unzähligen Hits. Dabei erzählt der gebürtige Kärntner oft Geschichten aus seinem Leben, authentisch und tiefgründig. „Seelenrausch“ heißt sein neues Album, das nach längerer Pause von seinem Publikum erwartet wurde.

Francine Jordi: Sie ist der Schweizer Schlagerexport Nummer eins: Francine Jordi. Egal ob Grand Prix der Volksmusik oder Eurovision Song Contest, Francine ist auf allen Bühnen zu Hause. In diesem Jahr nimmt die Sängerin ihre Zuhörer mit auf eine musikalische Reise: „Voyage, voyage“ – so heißt ihr Sommerhit 2021.

Giovanni Zarrella: 2001 wurde er als Sänger der Gruppe „Brosis“ über Nacht berühmt. Nach dem Aus der Band begann seine Karriere als Solist. Egal ob als Moderator oder Musiker, er startete richtig durch. Sein Album „La vita è bella“, das 2019 erschien, versprüht italienische Lebensfreude pur.

Auch mit seiner aktuellen CD „Ciao“ ist Giovanni Zarrella weiter auf der Erfolgsspur: Es erreichte im Frühjahr Platz eins der deutschen Album-Charts. zg