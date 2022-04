Deutlich mehr Sexualstraftaten registriert

Speyer. Insgesamt ist die Kriminalität in Speyer im vergangenen Jahr um 9,8 Prozent deutlich gestiegen. Parallel dazu kletterte aber auch die Aufklärungsquote auf 73,6 Prozent. Beide Zahlen hängt Polizeirat Kristof Brockmann nicht zu hoch. Zur Deutung der Statistik müsse der Blick tiefer in die Materie gehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

6516 Straftaten sind 2021 in der Domstadt verübt worden. „Das klingt sehr viel, ist aus meiner Sicht aber weit weniger dramatisch“, sagte Brockmann am Montag bei der Erläuterung der Zahlen in einem Pressegespräch. Den Grund für den Anstieg um 581 Fälle im Vergleich zu 2020 macht er an der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) fest. Die beheimatet seit 2019 eine Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und diese übermittelt Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz an die in der AfA ansässige Ermittlungsgruppe Migration der Polizei.

„Wir bekommen also für jeden illegal eingereisten Menschen eine Mitteilung und legen in Folge dessen eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft vor“, zeigte Brockmann den Haupttreiber der gestiegenen Kriminalfälle auf. Rechne er die Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz aus der Statistik heraus, zeige sich Erfreuliches: „Wir registrieren einen deutlichen Rückgang der Straftaten und bewegen uns mit 5191 Delikten auf dem niedrigsten Stand seit 2017.“ Bei deren Aufklärung hat die Polizei nochmals nachgelegt. „Zwei Drittel der Straftaten können wir aufklären. Im vergangenen Jahr lagen wir so bei den übrigen Taten 66,9 Prozent, was einen Höchststand bedeutet“, führt Brockmann aus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Maßnahmen schlagen an

Schwerpunkte von Straftaten seien nach wie vor Diebstahls- und Rohheitsdelikte, die sogar über dem Landesdurchschnitt lägen. „Das hängt mit den strukturellen Gegebenheiten vor Ort zusammen“, so Brockmann. Bei der Gewaltkriminalität und Straftaten im öffentlichen Raum fielen die Fallzahlen. „Das freut uns, weil sich unsere Maßnahmen rechnen und ein positiver Trend zu sehen ist“, lenkt der Polizeirat ein.

Weniger positiv sei nach seiner Aussage die Entwicklung im Bereich der Gewalt in engen sozialen Beziehungen in 2021 gewesen. 198 Fälle wurden vermerkt, 14 mehr als 2020. Brockmann gibt zu bedenken, dass die Dunkelziffer extrem hoch sei. „In einer Lebensgemeinschaft ist die Hemmschwelle zur Anzeige sehr hoch“, macht er deutlich.

Hinweise aus dem Ausland helfen

Eine Zahl, die für Brockmann ein Stück weit herausragt, liegt auf dem Sektor der sexuellen Selbstbestimmung, zu dem Vergewaltigung, sexuelle Belästigung, Kindesmissbrauch und Exhibitionismus zählen. Die Zahlen stiegen von 79 im Jahr 2020 auf 108 im Jahr 2021. Diesen Sprung erklärt Brockmann in erster Linie mit besseren Möglichkeiten bei Taten, auf die es Hinweise aus dem Ausland gebe. „Die Behörden stellen auf den Servern dort fest, dass pornografische Schriften aufbewahrt und verschickt werden. Über das Bundes- und Landeskriminalamt gelangen die Fälle zur entsprechenden Stelle bei uns, die im Einzugsgebiet der Tatorte liegt“, erläutert er. Demzufolge gehe er nicht davon aus, dass mehr Taten begangen, sondern dass mehr aufgeklärt werden. Eine Verschiebung vom Dunkel- ins Hellfeld finde so statt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ein erneuter Tiefstand sei beim Wohnungseinbruchsdiebstahl zu verzeichnen. Vermögens- und Fälschungsdelikte hätten 2021 ebenfalls abgenommen. Die Rauschgiftkriminalität stieg indes mit 436 Straftaten auf einen unerfreulichen Höchststand im Fünf-Jahres-Vergleich. „Das sehe ich mit Sorge und wir müssen unbedingt weiter agieren. Gleichzeitig zeigt die Fallzahl, dass die Kollegen viel unterwegs sind und Täter überführen“, stellt Brockmann gegenüber der Presse klar.

Große Sorge bereite ihm jedoch auch die „kontinuierlich steigende Gewalt gegen Polizeibeamte“, die 2021 bei 54 Fällen gelegen habe. Brockmann untermauert das: „Wir sind keine Opfer und wissen unsere Maßnahmen durchzusetzen.“