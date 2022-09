Deutliches Plus erzielt

Speyer. Dem vorläufigen Jahresabschluss der Stadt Speyer für 2021 ist ein Jahresergebnis mit einem deutlichen Plus in Höhe von rund 11,66 Millionen Euro zu entnehmen. Damit beträgt die Veränderung zum Vorjahr mehr als 12,6 Millionen Euro. Das klingt hoffnungsfroh.

Mit dem Jahresabschluss wird die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Speyer dargestellt. Es ist von grundlegender Bedeutung, dass Kommunen ausreichend Finanzmittel zur Verfügung haben, um eine funktionierende Infrastruktur ebenso wie ein breitgefächertes Angebot in den Bereichen Sport, Kultur und Ehrenamt gewährleisten zu können. Daneben dient eine entsprechende Finanzlage dem Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung, denn die Kommunen sind es, die nicht nur in Krisenzeiten für die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft Sorge tragen. So schreibt die Stadt in ihrer Pressemitteilung.

Der positive Jahresabschluss der Stadt Speyer ist insbesondere der ausgezeichneten Steuerquote von 52,54 zuzurechnen, die damit klar über der jeweiligen Quote der vier vorangegangenen Jahre liegt. Dementsprechend gering ist die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen.

Niedrigere Pro-Kopf-Verschuldung

Besonders hervorzuheben sind die stark reduzierten Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten, welche von 96 Millionen Euro im Jahr 2018 nun auf 68 Millionen Euro im Jahr 2021 reduziert werden konnten. Somit verringerte sich während der Amtszeit von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler die Liquiditätskreditverschuldung je Einwohner um fast ein Drittel, nämlich von rund 1888 Euro auf 1344 Euro im Jahr 2021, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung.

Die Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten je Einwohner liegt zuletzt bei -63,44 und verweist damit auf eine Entschuldung: „Seit dem Jahr 2019 sind wir auf dem Weg der Entschuldung. Ein großer Dank gilt daher an dieser Stelle den Bürgerinnen und Bürgern, die mit einer herausragenden Steuerkraft zu diesem sehr sehenswerten Jahresergebnis beigetragen haben. Aber auch der lokalen Wirtschaft. Angesichts der Krisen der vergangenen Jahre ist das gewiss keine Selbstverständlichkeit“, bekräftigt die Stadtchefin und weiß auch: „Die Folgen des Ukraine-Krieges werden in den nächsten Jahren in vielen Bereichen zu spüren sein, aber wir wollen alles dafür tun, diese Herausforderungen bestmöglich abzufedern.“

Die hohe Eigenkapitalquote der Stadt Speyer von 19,75 gegenüber den Vorjahren mit 17,19 (2020), 17,55 (2019), 11,50 (2018) und 11,14 (2017) spiegelt die Bonität hinsichtlich allgemeiner Rücklagen sowie Sonder- und Ausgleichsrücklagen und dem Jahresergebnis wieder. Dies wird auch unter Rücksichtnahme der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge mit einer gestiegenen Quote (42,29) bestätigt. Damit sei künftig eine Stärkung des Eigenkapitals zu erwarten. zg