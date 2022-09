Diakonissen laden zum Jahresfest ein

Speyer. Das traditionelle Jahresfest der Diakonissen in Speyer bietet am Sonntag, 4. September, von 11 bis 15 Uhr ein buntes Programm für die ganze Familie. Um 14 Uhr swingen die D-Tones, die betriebseigene Bigband der Diakonissen, unter der Leitung von Matthias Kreiter, dem Leiter der Fachschule für Sozialwesen, auf der Open-Air-Bühne.

Beim Eröffnungsgottesdienst um 11 Uhr im Mutterhauspark des Diakonissen-Campus in der Hilgardstraße 26 halten Oberin Schwester Isabelle Wien und Dekan Markus Jäckle eine Dialogpredigt, in der sie zum Perspektivwechsel einladen. Musikalisch begleiten die Posaunenchöre aus Mutterstadt und Speyer und der Schwegenheimer Gospelchor „Spirit of Sound“ den Gottesdienst. Zeitgleich lädt die Diakonische Gemeinschaft zum Open-Air-Kindergottesdienst ein.

Angebote zum Staunen

Im Anschluss können sich die Besucher bei Speis und Trank stärken und die Einrichtungen des diakonischen Komplexträgers in den unterschiedlichen Hilfefeldern kennenlernen. Bis 15 Uhr präsentieren sich Krankenhäuser, Seniorenzentren und ambulante Pflegedienste, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, die Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, die Werkstatt für Menschen mit Behinderung, die Hospize in Speyer, Landau und Bad Dürkheim, das Palliativnetz Süd- und Vorderpfalz und die Diakonische Gemeinschaft mit Informationen über ihre Arbeit und Angeboten zum Staunen und Mitmachen für Groß und Klein. Baumklettern, Sinneswerkstatt, Alterssimulator, Gesundheits- und Hygienechecks und der traditionelle Flohmarkt der Diakonischen Gemeinschaft sind am Start.

Aufgrund der pandemischen Lage kann die Veranstaltung bei Regen nicht ins Mutterhaus verlegt werden. Eine wetterbedingte Absage würde am Freitag, 2. September, auf der Homepage und den Social-Media-Kanälen der Diakonissen Speyer bekannt gegeben. zg