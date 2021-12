Diakonissen Speyer: Corona-Ausbruch auf geriatrischer Station – Aufnahme- und Besucherstopp

Speyer. Nach mehreren Corona-Infektionen auf der geriatrischen Station 5A des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses Speyer, hat die Verwaltung einen Besucher- und Aufnahmestopp verhängt. Das teilte die das Diakonissen Speyer am Montag mit. Auf der Station werden betagte Patienten mit alterstypischen Erkrankungen versorgt. Bei PCR-Tests wurden insgesamt zwölf akute Corona-Infektionen nachgewiesen. Betroffen sind sechs bislang symptomfreie Patienten und sechs Mitarbeitende, die in häuslicher Quarantäne leichte Symptome zeigen. Bei einer Patientin besteht der Verdacht auf die Omikron-Variante. Ab sofort bis einschließlich Sonntag, 2. Januar, gilt auf der Station ein Aufnahme- und Besucherstopp.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind sehr froh, dass wir eine so gut funktionierende PCR-Testinfrastruktur im Haus vorhalten und deshalb schnell ein klares Bild von der akuten Infektionslage auf der Station 5A erhalten haben, um sofort die nötigen Maßnahmen zur Eindämmung ergreifen zu können“, sagt Dr. Thomas Kienbaum, Leiter der Krankenhaushygiene am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus.

Nachdem bei Routinetestungen drei Patienten positiv getestet wurden, deren Antigen-Schnelltests bei der Aufnahme noch negativ ausgefallen waren, hat die Station eine PCR-Testung sämtlicher Mitarbeitender und der zurzeit rund 30 Patienten angeordnet. Weitere Testungen werden in den nächsten Tagen vorgenommen.

Die infizierten Patienten werden von Personal in persönlicher Schutzausrüstung versorgt. Auf der Station gelten strenge Hygienemaßnahmen wie Maskenpflicht, Abstands- und Lüftungsregeln. Positiv getestete Mitarbeitende gehen sofort in häusliche Quarantäne. Mit dem zuständigen Gesundheitsamt steht das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in engem Austausch.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Montag, 3. Januar 2022, wird die Infektionslage neu bewertet. „Dann werden wir entscheiden, ob wir den Aufnahme- und Besucherstopp aufheben können oder verlängern müssen“, kündigt Dr. Kienbaum an.