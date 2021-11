Diakonissen Speyer: Corona-Ausbruch im Seniorenstift Bürgerhospital

Speyer. Im Seniorenstift Bürgerhospital der Diakonissen Speyer sind acht Bewohner und fünf Mitarbeitende mit SARS-CoV-2 infiziert. Es sind alle drei Wohngruppen des Seniorenzentrums betroffen, wie der Betreiber am Montag mitteilte. Am stärksten sei das Infektionsgeschehen in einer Wohngruppe (EG) mit sechs Bewohnern und drei Mitarbeitenden nachzuweisen. Das zuständige Gesundheitsamt und die Beratungs- und Prüfbehörde haben zunächst bis Donnerstag, 2. Dezember, ein Besuchsverbot für die gesamte Einrichtung ausgesprochen.

Die betroffenen Bewohner, die bis auf eine Ausnahme vollständig geimpft sind, zeigten leichte Krankheitssymptome. Diese Bewohner werden auf ihren Zimmern versorgt. Alle in den Wohngruppen tätigen Mitarbeitenden arbeiten grundsätzlich mit FFP2-Masken und innerhalb der Zimmerversorgung zusätzlich mit einer persönlichen Schutzausrüstung.