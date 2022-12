Die Ankunft im Herzen

Speyer. Im Advent haben die letzten sieben Tage vor dem Weihnachtsfest einen besonderen Charakter. Mit den sogenannten O-Antiphonen singt sich die Christenheit in das Geheimnis der Geburt Christi hinein.

In der Zeit vom 17. bis 23. Dezember gibt es in Speyer deshalb ein besonderes Angebot: Jeweils um 19.30 Uhr wird wechselnd im Dom und in der nahen Klosterkiche St. Magdalena zu einem abendlich stimmungsvollen Gebet eingeladen, ein Akzent für die Tage vor dem Fest, der auf Stille und Besinnung setzt und diese vorweihnachtlichen Tage prägen kann. Die Andachten zu den O-Antiphonen werden mit Orgel und Soloinstrument musikalisch gestaltet.

Ausdruck nach Sehnsucht

Die O-Antiphonen stammen aus dem Stundengebet der Kirche, man singt sie als Kehrvers zum Lobgesang Mariens, dem Magnifikat. Der Name kommt von dem ausgeprägten O-Vokal zu Beginn jeder der sieben Antiphonen. O Weisheit, O Adonai, O Spross aus Isais Wurzel, O Schlüssel Davids, O Morgenstern, O König aller Völker, O Immanuel – unter diesen sieben Titeln wird ums Kommen des erwarteten Messias gerufen. Es ist Ausdruck der Sehnsucht nach der Ankunft Christi in unseren Herzen. is