Die besten Black-Gospel-Songs im Konzert

Speyer. Was kann man in der stillen Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr besser brauchen als Hoffnung? „The Best of Black Gospel“ ist im Rahmen der Europa-Tour nun schon seit 16 Jahren Garant für die Mission Hoffnung. Nun kommt der wunderbare Chor nach Speyer in die Gedächtniskirche am Dienstag, 28. Dezember, um 19.30 Uhr. Das Konzert findet nach derzeitigem Stand nach den 2G-Regeln statt, also die Gäste müssen nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Dann gibt es in Rheinland-Pfalz auch keine Maskenpflicht (Änderung vorbehalten).

Bereits über eine Millionen Konzertbesucher konnte dieser fantastische Chor begeistern. Er vereint eine Auswahl der besten Gospelsänger und Sängerinnen aus den USA. Die Ausnahmekünstler singen die bekanntesten und schönsten Gospelsongs in einem zweistündigen Programm, instrumental begleitet.

Immer zwei Monate in Europa

Seit 1999 geht der Chor für jeweils zwei Monate im Jahr auf Europatournee. Inzwischen ist er einer der gefragtesten Gospelchöre in Deutschland und Europa. Der Erfolg basiert ganz sicher auch auf der Tatsache, dass sie die Sängerinnen und Sänger ihr Publikum genau kennen und regelmäßig in die Konzerte mit einbeziehen.

Gänsehautfeeling ist bei den eindrücklichen und bekannten Gospel-Songs und den fulminanten Stimmen natürlich garantiert. zg

Info: Karten zum Preis von 30 Euro gibt es in der Tourist-Information in Speyer, in der Buchhandlung Fröhlich sowie im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen.