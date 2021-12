"Die Buschtrommel" zeigt sich feierlich – und bitterböse

Speyer. Das renommierte Kabarett „Die Buschtrommel“ aus Münster kommt mit seinem Weihnachtsprogramm ins Zimmertheater. Am Samstag, 11. Dezember, versetzen sich die beiden Protagonisten Britta von Anklang und Andreas Breiing auf der Bühne in Adventsmodus: statt satirisch und böse zeigen sich die beiden ihrem Publikum einmalganz anders: nämlich feierlich und böse.

Der Himmel ist im alljährlichen Weihnachtsmodus, denn Jesus feiert seinen 2020. Geburtstag. Ihn interessiert aber nur das Date mit Maria Magdalena, hingegen interessiert das seinen unendlich alten Herrn gar nicht: Gott hat Depressionen und Prostata und genießt die Reha in Bad Pyrmont, derweil Amazon-Chef Jeff Bezos seinen Laden übernommen hat. Alles läuft zeitgemäß und optimiert, auch die Wunschzettel-Hotline wird professionell bedient. Nur die schmuddeligen klimageschädigten Wolken und die gefallenen Gelbwesten-Engel stören das Geschäft.

Britta von Anklang und Andreas Breiing agieren gern satirisch und böse, zu Weih-nachten können sie aber auch anders: feierlich und böse. © Buschtrommel

Hin und her, zick und zack . . . am Ende des Abends kann die betuchte, stark rechtsdrehende Familie Zitzewitz auf Google Earth in Frieden das Fest begehen. Sohnemann Zitzewitz zieht sich genüsslich ’ne Line, der Onkel feiert „Weihnacht 1933“ und Mutter Zitzewitz bindet Flüchtling Mahmut ins christliche Fest ein, nach dem Motto „Bescherung statt Beschneidung“.

Karten für den bitterbösen Abend im Zimmertheater können schriftlich per E-Mail an die Adresse tickets@zimmertheater-speyer.de mit den Kontaktdaten – Name, Adresse, Telefonnummer – bestellt werden oder unter Telefon 0157/50 49 68 36 mit Angabe der Telefonnummer zwecks Rückruf, direkt über die Homepage oder persönlich vor Ort im Spei‘rer Buchladen.

Nach Auskunft der Veranstalter gilt im Zimmertheater die 2Gplus-Regelung. Damit können nur vollständig Geimpfte oder Genesene mit einem negativen, offiziellen Test die Veranstaltung erleben. Es besteht Maskenpflicht, am Platz kann sie abgenommen werden. Die jeweils gültigen Regelungen veröffentlichen die Organisatoren auf der Homepage des Zimmertheaters.

Info: Weitere Infos gibt es unter www.zimmertheater-speyer.de