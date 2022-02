Die Deutung bleibt Sache des Einzelnen

Speyer. Was passiert mit dieser Zeitung, wenn die Geschehnisse lange vorbei, die Zeilen längst ausgelesen sind? Bei den meisten Leuten wandert sie in den Papiermüll. Nicht aber beim etwas eigenbrötlerischen Protagonisten im neuen Roman des Autoren Peter Stamm, der am Mittwoch einen gefüllten Alten Stadtsaal zur zweiten Veranstaltung der Reihe „Speyer.Lit“ begrüßen durfte. Seit 2016 laden die Speyerer Buchhandlungen und die Stadtbibliothek ausgewählte Autoren für die beliebten Veranstaltungen ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Autor, dem mit „Agnes“ 1998 der Durchbruch gelang, erzählt in „Das Archiv der Gefühle“ vom Denken und Fühlen eines Mittfünfzigers, der als das Pressearchiv, in dem er viele Jahre gearbeitet hat, schließen muss, die Akten im eigenen Keller verstaut. Plötzlich ist er selbst dafür verantwortlich diese zu füllen, statt sie nur zu kategorisieren. Und immer wieder sind da die Erinnerungen an seine Jugendliebe Franziska, die jetzt Fabienne heißt, an ihre gemeinsame Zeit und das Geräusch des Wassers, von dem See, in dem sie früher oft badeten. Nur an sich selbst könne er sich nicht erinnern, schreibt Stamm.

So entführt er mit seinem angenehmen Sprachduktus die Zuhörer in ein ganz anderes Archiv, als das im Keller: „Das Archiv der Gefühle“, die wie der Autor später bemerkt, nirgendwo besser als in unseren Geschichten aufbewahrt werden. Poetisch oszilliert das Geschriebene stetig zwischen Realität, Tagtraum und Erinnerung, ohne konstruiert oder gekünstelt zu wirken. Der Traum ist der Realität jedoch nicht untergeordnet, womöglich sogar im Gegenteil. „Eine Beziehung hätte meiner Liebe nie genügen, sie höchstens beschädigen können, abnutzen beim Gebrauch“, beschreibt der Ich-Erzähler die nahezu übergriffige Faszination für Franziska, die immer mehr zum Traum wird.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Wagnis im Lockdown

Es ist eine Geschichte über das Festhalten an Dingen, die die Zeit vielleicht längst überholt hat und Einsamkeit. Ironischerweise, wie Autor Peter Stamm betont, ist gerade die Zeit des Lockdowns die Zeit, in der der Archivar Schritte aus der Einsamkeit wagt.

Denn auch wenn es nicht explizit hervorgehoben wird, ist die Corona-Pandemie im Fundament der Geschichte zu spüren. Sie wäre der Boden, auf dem die Pflanze wächst, beschreibt es Stamm auf Nachfrage von Dagmar Strubl von der Buchhandlung Osiander, die moderierte.

Was den Erfolg dieser kleinen Schritte aus der Einsamkeit angeht bleibt das Publikum im Ungewissen, als der Autor die Buchdeckel schließt und sich für Fragerunde und Autogrammstunde zur Verfügung stellt. Beides wird begeistert angenommen, sodass zuletzt ein großer Teil der Besucher den Raum mit einer signierten Ausgabe des Romans verlässt. Deuten müssen sie es selbst, da Peter Stamm im Gespräch bereits sympathisch klarstellte, dass er dafür der Falsche sei.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3