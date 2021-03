Speyer. Unter dem Motto „Der Verkehrsverein Speyer hilft…“ hat der Verein nach der Absage des Brezelfests 2020 eine umfangreiche Benefizaktion gestartet. Den Startschuss gaben der Vereinsvorsitzende Uwe Wöhlert und Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler bei einem symbolischen Fassbieranstich im Juli 2020. Insgesamt konnten über 20 000 Euro an Spendengeldern eingeworben werden.

„Ich bin froh und stolz auf die Solidarität in unserer Stadtgemeinschaft und danke den Organisatoren und allen Spendern für ihren Einsatz“, so Stadtchefin Seiler.

Für Monate Januar bis März

„Der größte Teil der Spenden kommt unseren Schaustellern zugute, die so hart wie kaum eine andere Branche von der Pandemie und den Corona-Schutzmaßnahmen getroffen wurden und teilweise seit der Weihnachtsmarktsaison 2019/20 keinerlei Einnahmen mehr generieren konnten, weil alle Festivitäten abgesagt oder verschoben werden mussten“, sagt Wöhlert. Ein Teil des Spendenbetrags wurde im Dezember 2020 zur treuhändischen Verwaltung an die Stadt Speyer übertragen. Diese wird in dieser Woche auf Antrag der Schaustellerbetriebe und nach Vorschlägen des Verkehrsvereins finanzielle Hilfen für die Monate Januar bis März auszahlen. Je nachdem wie sich die Situation entwickelt, werden die betroffenen Schausteller ab April mit weiteren Zuwendungen unterstützt. zg