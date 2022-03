Die Harmonie der Gegensätze

Speyer. Wer bisher meinte, die aktive Kunstszene von Speyer habe ihren Zenit überschritten oder sei durch Ausstellungen gar ausgereizt, wird beim Besuch einer neuen Werkschau beim Kunstverein im Kulturhof Flachsgasse eines Besseren belehrt. Davon können sich die Besucher bereits bei der Vernissage am Sonntag, 27. März, um 11 Uhr überzeugen. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Klaus Fresenius wird Professor Hans Gercke aus Heidelberg die Künstler Anne Haring und Arvid Boecker sowie deren Werke vorstellen.

Was unter dem Titel „Silent Field“ präsentiert wird, überrascht bereits beim Betreten. Die serienmäßige Hängung gleichgroßer Bilder mit einem aus unterschiedlichen Farbfeldern bestehenden Grundmotiv des Malers Arvid Boecker korrespondiert perfekt mit der gelungenen räumlichen Platzierung der Plastiken von Anne Haring. Eine Symbiose, die ihren besonderen Reiz auch aus der Harmonie der Gegensätze bezieht.

Der Wille zur Reduktion

Zu den Künstlern Anne Haring wurde 1961 in Hamburg geboren, lebt in Saarbrücken. Sie studierte von 1980 bis 1986 Freie Kunst an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf, war Meisterschülerin bei Professor Karl Bobek. 1997: Jakob-Felsing-Preis für Bildhauerei der Darmstädter Volksbank. Lehrtätigkeit von 1999 bis 2004 Zeichnen und Fotografie an der TU Darmstadt. Seit 2009 Ausstellungstätigkeit in Deutschland. mey Arvid Boecker ist 1964 in Wuppertal geboren und lebt in Heidelberg. 1987 bis 1989: Studium Kunstgeschichte Universität Trier. 1989 bis 1994 an der Hochschule Künste Saar. 1994: Kunstpreis der Stadt Landau. 1994 bis 1995: Arbeitsaufenthalt ACME Studios London. Seit 1990: Internationale Ausstellungstätigkeit. Teilnahme an Kunstmessen und Ausstellungen in Bologna, Düsseldorf, Wien und bei Expo 2000 Hannover.

Anne Haring thematisiert in ihren Plastiken variantenreich die menschliche Figur in reduzierter Form. Der Wille zur Reduktion und die Auslotung von Grenzen gehören zu den Merkmalen ihrer Arbeit. Unter Verwendung verschiedener Materialien wie Bronze, Eisen, Zellstoff, Gips, Papier und Stoff wird der konkreten Körperlichkeit eine Absage erteilt. Das Spektrum reicht von der lebensgroßen Figur über rumpfartige Plastiken ohne Kopf und Gliedmaßen bis hin zu abstrahierten Fragmenten. Einige Exponate bestehen nur aus einer Hohlform, wobei die relativ dünnwandige Hülle aus Zellulose zu einer stabilen plastischen Masse geformt wurde. Die Bandbreite umfasst auch kleinere Arbeiten, die an Organe im menschlichen Körper erinnern. Individuell bearbeitet sind auch die Oberflächen, die je nach Material und Form geglättet sind oder bei denen die Künstlerin durch aufgeraute Strukturen Effekte erzielt. Allen gemein ist, dass sie als optische „Resonanzkörper“ Teil eines stimmigen Ganzen sind und dazu anregen, in ihre Gedankenwelt einzutauchen.

Eintauchen ist ein schönes Stichwort, denn einige der Arbeiten wie zwei hellgraue Torsi scheinen gerade aus einem gleichfarbigen Bild des Malers Arvid Boecker herausgetreten zu sein. Wie die Bildhauerin verfolgt Boecker als Vertreter der konkreten Kunst seit Jahren eine konsequente Strategie. Ihm geht es um die Parameter von Format, Bildgröße, Aufteilung und Strukturierung einer Fläche. Ferner um Rhythmus und Schichtung.

Bilder, die Ruhe ausstrahlen

Vordergründig strahlen seine stets 80 mal 60 Zentimeter messenden Bilder eine große Ruhe aus, was sich auf den ganzen Raum überträgt. Ausgelöst durch die serienmäßige Hängung sowie eine extrem minimalistische Darstellung von je zwei gleich großen Farbfeldern, die stets mittig durch eine horizontal verlaufende Linie getrennt sind. Meist kontrastreich auf den zweigeteilten Malgrund aufgebracht, findet ein Wechselspiel zwischen monochromen Farbflächen und ineinander übergehenden Farbverläufen statt.

Spannung bezieht Boeckers gegenstandslose Malerei auch aus Komponenten wie Farbsättigung, Tiefenwirkung und einer Kombination von Hell- und Dunkel-Effekten. Sie haben keine Titel – der Fantasie der Besucher sind also keine Grenzen gesetzt.

Info: Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 15. Mai immer donnerstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr.

