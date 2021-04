Die Innenstadt von Morgen entwickeln

Speyer. „Unsere Innenstadt ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort, ein wichtiger Identifikationsort für viele Speyerer und eines der herausragenden Ziele für Städtetouristen. Gerade der Einzelhandel, die Gastronomie und Hotellerie sind die prägenden Branchen der City-Wirtschaft und für viele der wichtigste Besuchsanlass“, so begründet die FDP ihren digitalen Talk am Freitag, 16. April, ab 19 Uhr. Wie sieht also die Innenstadt von Morgen aus?

Folgende Personen werden neben den beiden FDP-Stadträten Mike Oehlmann und Bianca Hofmann teilnehmen: Peter Bödeker von der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyer“ und Inhaber des Schuhhaus, Thomas Armbrust vom Einzelhandelsverband (Modehaus Charlott), Gastronom Philipp Garthe (AvantGarthe) und Stefan Walch von der Dehoga. Den Talk leiten wird Marius Weiler, der Vorsitzende der Jungen Liberalen.

Nähere Informationen zur Teilnahme gibt’s auf der Homepage fdpspeyer.de. Dort steht nach der Veranstaltung auch ein Video vom Talk zur Verfügung. zg