Die Kaiser in Speyer haben kräftig Moos angesetzt

Speyer. Wer am Speyerer Festplatz parkt und ins Zentrum der Stadt will, wählt in der Regel den kürzesten Weg durch den oberen Domgarten. Hier kommen Besucher unweigerlich an der Figurengruppe der salischen Kaiser vorbei, die sich derzeit in einem erbarmungswürdigen Zustand befindet. Einer Figur wächst bereits Moos auf Nacken und Rücken und die Häupter von Domgründer Konrad II. und seiner Gemahlin Gisela sind durch herabhängendes Laub teilweise verdeckt.

Auch das ursprüngliche Grau der aus Muschelkalk gefertigten Figuren wird zu großen Teilen von einer rußig schwarzen Patina überdeckt. Eine Grundreinigung der Statuen am täglich stark frequentierten Standort direkt gegenüber dem Dom scheint dringend geboten zu sein.

Auf Anfrage dieser Zeitung teilte die Stadt nun mit, dass die Figuren in Kürze schonend gereinigt sowie Moos und Algen mit einer Wurzelbürste entfernt werden sollen. Bei einer derart schonenden Reinigung würden Schäden an der Substanz verhindert und die natürliche Patina bleibe erhalten, so informierte die Pressesprecherin Annika Siebert.

Sie wies ferner darauf hin, dass an der angrenzenden Mauer kürzlich eine Hinweistafel mit historischen Informationen über die Figurengruppe angebracht worden sei. Die künstlerische und kunstpolitische Bedeutung der Figurengruppe ist bekanntlich wegen ihrer Entstehung während der NS-Zeit umstritten.

Wie mehrfach berichtet, wurden die vier salischen Kaiser samt Begleitfiguren ab 1930 vom Bildhauer Ludwig Cauer entworfen und 1940 als Auftragsarbeit des NS-Reichsinnenministers Dr. Wilhelm Frick fertiggestellt. Cauer war Mitglied der NSDAP und Frick wurde 1946 vom Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg als Hauptkriegsverbrecher zum Tode verurteilt und im gleichen Jahr hingerichtet. Nichtsdestotrotz sind die in Stein gehauenen Erinnerungsstücke heute ein beliebtes Fotomotiv.