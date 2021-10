Die Komik in der Tragik des Lebens

Speyer. In dem Schauspiel „Gift“ erleben die Zuschauer am Freitag, 15. Oktober, im Zimmertheater um 20 Uhr zwei Menschen, die vor vielen Jahren am Ort des Treffens, ihr gemeinsames Kind beerdigen mussten. Trotzdem blitzen in der tiefsten Tragik des Lebens auch komische Momente auf. „Gift“ ist ein Kommunikationsstück über die tastende Suchbewegung zweier Menschen nach der Möglichkeit, die Vergangenheit zu akzeptieren, in gemeinsamer Erinnerung Ruhe zu finden und Vertrautes wieder zuzulassen.

Weitere Termine sind der 16., 22. und 23. Oktober. Karten können unter tickets@zimmertheater-speyer.de mit Kontaktdaten bestellt werden – oder unter Telefon 0157/50 49 68 36 mit Angabe der Nummer zum Rückruf. zg