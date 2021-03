Speyer. 88 Speyerer Kulturgesichter haben wir in den letzten drei Monaten vorgestellt, im fotografischen Porträt, im Interview, mit Plakataktionen und mit einer Social-Media- Kampagne. Drei Monate lang haben wir täglich ein Gesicht der Speyerer Kulturszene porträtiert. Viele dieser Kulturschaffenden konnten seit dem 13. März 2020 ihren Job nicht mehr ausüben, nicht mehr auftreten oder durften nicht mehr ausstellen.

Digitales war über lange Strecken ein schwacher Trost für den Wegfall von Konzerten, Museumsbesuchen und Ausstellungen. Die Nöte sind vielfältig, die Einschränkungen gewaltig und man könnte diese Serie noch viele Monate fortsetzen. Denn es gibt weit mehr als 88 Kulturgesichter in Speyer, die unter der Corona-Pandemie leiden. Unsere Auswahl konnte deshalb nur exemplarisch sein.

Wir wollten damit deutlich machen, wie vielfältig diese Szene ist, wie viele unterschiedliche Aufgaben für Veranstaltungen erfüllt werden müssen, wie viele Jobs es in der Kulturszene gibt und wie viele Menschen seit März letzten Jahres fast keine Arbeit mehr haben. Und wir wollten den Menschen ein Gesicht geben, die hinter der Bühne arbeiten – für Licht, Ton, Catering und viele andere Dienstleistungen sorgen. Eine ganze Branche hat Berufsverbot erhalten! Nach wie vor sind Existenzen bedroht.

Kultur ist ein Wirtschaftsfaktor, das wird ebenfalls deutlich, wenn man die vielen Interviews liest, die wir auf der Internetseite www.speyer.de/kulturgesichter veröffentlicht haben. Aber: Kultur kostet nicht nur Geld, sie bringt auch Geld, Wirtschaftskraft, Touristen und – ganz wichtig – Lebensqualität in eine Stadt, die sich als kulturelle Metropole der Pfalz versteht und die „Kultur, Toleranz und Lebenslust“ in ihrem Markenkern führt. Ohne Kultur ist es in Speyer ganz schön still!

Erholung? Das wird dauern!

Es wird lange dauern, bis sich die Kulturszene von diesem Corona-Schock und von der fehlenden Wertschätzung erholt, die mit dem mehrfachen Shutdown aller kulturellen Einrichtungen verbunden ist. Wir werden noch viele Monate mit AHAL-Regeln, Hygienekonzepten und einer Beschränkung von Besucherzahlen bei Veranstaltungen und Museumsbesuchen leben müssen.

In dieser schwierigen Situation kommt allen staatlichen und kirchlichen Kulturträgern, auch auf kommunaler Ebene, eine besondere Verantwortung zu. Kultur ist Lebenselixier für Speyer und wir müssen dafür sorgen, dass es weiter seine heilende Wirkung entfalten kann. Die Finanzierung kultureller Aktivitäten muss nach der Corona-Krise entsprechend gesichert werden. Sie darf nicht auf dem Altar von Sparprogrammen geopfert werden. Kultur sollte kommunale Pflichtaufgabe werden.

Die Kulturszene ist bereit für Zuschauende, und hat gute Konzepte in der Schublade, um die Veranstaltungshäuser, Theater und Museen zu öffnen. Die Kultur braucht eine Perspektive, die Hoffnung gibt. Durchhalteappelle ohne Aussicht auf Verbesserungen haben wir lange genug gehört. Natürlich darf man nicht die Inzidenzzahlen aus dem Blick verlieren. Eine kluge Mischung aus Impfen, Schnelltests, guten Hygienkonzepten und dem Einsatz digitaler Werkzeuge kann helfen, den langen Weg aus der Krise zu weisen.

Autor Dr. Matthias Nowack war viele Jahre Pressesprecher der Stadt Speyer und ist jetzt Kulturreferent der Stadt. Er zieht hier Bilanz einer Aktion, die seine Initiative war.