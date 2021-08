Die Liebe zum Raubling

Speyer. Tanzen ist in Pandemiezeiten eine prekäre Angelegenheit. Und so bleiben die meisten Zuhörer im Paradiesgarten der Dreifaltigkeitskirche brav sitzen – obwohl es gewaltig im Körper zuckt, wenn Michael Fenzl seine „Isabella“ beschwärmt und im schönsten Oberbayerisch verkündet: „Heit g’hert uns die Welt.“ Spätestens ab diesem Moment hält es einige Leute dann doch nicht mehr. Fenzl ist begeistert: Die Speyerer machen anstandslos mit. Hubert Kahs Hit „Ich seh’ den Sternenhimmel“ grölen sie ebenso lautstark mit wie die „O-ho-o-ho“-Stadiongesänge, die der Kontrabassist in seine Songs einstreut, um die Stimmung anzuheizen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fenzl und sein Publikum verstehen sich auf Anhieb. Der oberbayerische Dialekt, den der Musiker in seinen Liedern auslebt, bildet da keine Verständnisbarriere. In Speyer weiß man schließlich um historische Kurpfälzer Gemeinsamkeiten. Da hat Fenzl sozusagen ein Heimspiel, in dem der 43-jährige ehemalige Bassist der Gypsy-Band „Ex-Django 3000“ nicht eine Sekunde lang fremdelt, wenn er auch gerne mit idiomatischen Skurrilitäten kokettiert. Sie werden ihm in Speyer nicht nur verziehen, sondern reibungslos adaptiert – auf Pfälzisch, versteht sich. So viel Lokalpatriotismus muss sein.

Robuste Mischung

Mit dem Konzert der Fenzl-Band eröffnet der künstlerische Leiter Bernhard Sperrfechter die vierteilige Reihe „Jazz im Rathaushof“, der in diesem Jahr im Paradiesgarten gastiert. Mag die Stilbezeichnung Jazz auf Fenzls robuste Mischung aus Ska, Rock, Reggae und Pop mit ihrem geradlinigen Stampfrhythmus nicht ganz genau passen, so macht der Auftritt dieser Band jenem befreiten Lebensgefühl, das sich genuin mit der Jazzmusik verknüpft, doch alle Ehre.

Gitarrist Maximilian Spindler und Schlagzeuger Andreas Schechinger überlassen dem quirligen Sänger und Bassisten bereitwillig das Rampenlicht, aus dem Fenzl wie in einem photosynthetischen Prozess seine geballte Energie zu beziehen scheint. Man muss ihn unbedingt sympathisch finden, wie er in einem Song seine Liebe zum heimatlichen Raubling bekennt, an dem wir auf dem Weg in die Alpen nun künftig nicht mehr vorbeifahren werden. Und spätestens, wenn er seinen schwarz lackierten Kontrabass erklimmt, ohne dass das Instrument unter ihm zusammenbricht, finden wir die bayerische Lebensart einfach nur noch sauguat.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Einen großen Anteil daran hat Rob Salomon, der sich mit seinem hingetupften Tubaspiel vom volksmusikalischen Genre emanzipiert, ohne ihn zu verleugnen. Auch auf der Posaune sowie am Hammond-ähnlichen Tasteninstrument setzt der Speyerer Musikschullehrer und Mitglied der Wieslocher Ska-Band „The Busters“ Akzente.

Als noch Lehrerkollege und Trompeter Christian Ehringer sowie der Ludwigshafener Posaunist Thomas Roscoe Weiland auf die Bühne kommen, ist die bayerisch-pfälzische Völkerverständigung perfekt. Mit „Seven Nation Army“ der White Stripes beweisen Fenzl und Gastmusiker internationales Format. Von Raubling nach Wichita im US-Bundesstaat Kansas ist es aus Speyerer Sicht nur noch ein kleiner Schritt.