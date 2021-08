Speyer. Um die Kultur ist es seit Ausbruch der Corona-Pandemie sehr still geworden. Die aktuelle Zeit mit den sich ständig ändernden Inzidenzwerten macht die Vorbereitung und Organisation von Konzerten wahrlich nicht einfach. Aber gerade deshalb und der Pandemie zum Trotz will der Förderkreis PalatinaKlassik – unter Einhaltung der Corona-Bekämpfungsverordnung – die Konzerte zum Speyerer Musikherbst durchführen, wie der Verein mitteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Kultur braucht Engagement,“ so der Palatina Klassik-Vorsitzende und CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wagner, „und die Menschen brauchen die Kultur“. Professor Leo Kraemer, der musikalische Leiter von Palatina Klassik, ergänzt: „Kultur ist kein Luxus, sondern unverzichtbarer Bestandteil unseres Menschseins.“ Wagner und Kraemer unisono: „Wir müssen die Einsicht gewinnen, dass Kunst auf besondere Weise Daseinsvorsorge ist und wir nicht auf die Kreativität von Künstlern verzichten können. Das ist unsere gesellschaftliche Verantwortung und dieser Verantwortung wollen wir gerecht werden.“

In vier Konzerten bringen das Palatina Klassik-Barocksensemble, das -Vokalensemble, die -Kammerphilharmonie, dem Konzertpianisten Robert Leonardy sowie Vokalsolisten unter der Leitung von Prof. Leo Kraemer Werke von Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven zur Aufführung.

Die Vorbestellung der Karten erfolgt ausschließlich per E-Mail an palatinaklassik@t-online.de oder unter der Telefonnummer 06232/3 62 25. Die Sitzplätze werden sämtlich personalisiert vergeben. Die Karten gibt es am Konzerttag an der Tageskasse und werden auch dort bezahlt. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2