Die Ostertage in der Kirche

Speyer. Die heiligen drei Tage, das „Triduum Paschale“, beginnen mit dem Gründonnerstag am 14. April. Morgens um 8 Uhr feiert das Domkapitel eine Trauermette, die musikalisch von der Schola Cantorum Saliensis gestaltet wird. Dem Abendmahlsamt um 19.30 Uhr steht Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann vor. Es singen der Mädchenchor und die Männerstimmen der Domsingknaben.

Das Osterwochenende startet mit dem Karfreitag am 15. April. Ab 8 Uhr findet eine Trauermette statt. Zwei Stunden später, um 10 Uhr, lädt die Dompfarrei Pax Christi zu einer Kreuzwegandacht für Kinder in den Dom ein. Den Tagesabschluss bildet um 15 Uhr die Karfreitagsliturgie mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto Georgens, der die Predigt hält. Dieser Gottesdienst ist in seiner Form übrigens einmalig im ganzen Kirchenjahr und folgt einer besonders alten liturgischen Gestaltung. Musikalisch begleitet wird er vom Domchor, dem Mädchenchor und den Männerstimmen der Domsingknaben.

Möglichkeit zur Beichte

Überdies kann am Karfreitag in den Beichtstühlen im nördlichen Seitenschiff zwischen 11 und 13 Uhr und ab 17 Uhr das Sakrament der Versöhnung (Beichte) empfangen werden. Zur stillen Besichtigung ist die Kathedrale jedoch am Karfreitag ausschließlich zwischen 13 und 14 Uhr geöffnet.

Das Hochfest der Auferstehung Jesu Christi beginnt mit der Feier der Osternacht, die am Samstag, 16. April, um 21 Uhr stattfindet. Zu Beginn liegt der Dom in völliger Dunkelheit, während in der Vorhalle das Osterfeuer entzündet wird. Bischof Wiesemann wird die Osternacht im Dom zelebrieren und dabei zwei erwachsenen Kandidaten das Sakrament der Taufe spenden. Der Domchor, der Mädchenchor und die Männerstimmen der Domsingknaben sorgen wieder für die feierliche musikalische Gestaltung. In diesem Gottesdienst erklingt auch erstmals seit Gründonnerstag wieder die Orgel des Doms, gespielt von Domorganist Markus Eichenlaub.

Am folgenden Tag, dem Ostersonntag,17. April, feiert Bischof Wiesemann um 10 Uhr ein Pontifikalamt und um 16.30 Uhr eine Pontifikalvesper mit den Gläubigen. Für Ostermontag wird um 10 Uhr Weihbischof Otto Georgens ein Pontifikalamt im Dom zelebrieren.

Die Orgel wird in allen Pontifikalämtern von Markus Eichenlaub gespielt. In den übrigen Gottesdiensten wird der zweite Domorganist Christoph Keggenhoff diesen Dienst übernehmen. is

