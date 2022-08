Die Probleme mit dem Lesen und Schreiben

Speyer. Mit Aktionen zum Weltalphabetisierungstag warten die städtischen Einrichtungen in Speyer auf: Insgesamt 6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland haben Schwierigkeiten, deutsche Texte zu verstehen. Zu dieser Kategorie werden all jene gezählt, die einzelne Sätze lesen oder schreiben, aber eben keine zusammenhängenden Texte verstehen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Tatsache bietet den Anlass für die Volkshochschule, die Stadtbibliothek und das Mehrgenerationenhaus (MGH) in der Domstadt im Rahmen des diesjährigen Weltalphabetisierungstages erneut mit verschiedenen Aktionen den Zugang zum Lesen zu fördern. Von der Wichtigkeit dieses Engagements ist Bürgermeisterin und Bildungsdezernentin Monika Kabs überzeugt: „In unserer Gesellschaft ist Lesen eine Schlüsselqualifikation. Nur wer über die notwendigen Informationen verfügt, kann selbstbestimmt Entscheidungen über und für das eigene Leben treffen.“

Mal ein „Buch pflücken“

Unter dem Motto „Pflück Dir ein Buch – gratis Lesefutter gegen den Analphabetismus“ laden die Volkshochschule und die Stadtbibliothek vom Montag, 12. September, bis Mittwoch, 14. September, im Vorgarten der Villa Ecarius in der Bahnhofstraße zum „Bücherpflücken“ ein – die Werke verschiedener Autoren können dort also kostenlos mitgenommen werden.

Mehr zum Thema Stadtbibliothek Für Bücherwürmer in allen Altersklassen Mehr erfahren Ferienaktion Schüler basteln Wunschbibliothek in Eppelheim Mehr erfahren

Einmalig bietet auch das Mehrgenerationenhaus vor seinen Türen im Weißdornweg 6 in diesem Zeitraum eine eigene „Bücherpflück-Aktion“ an. Die Stadtbibliothek Speyer bietet darüber hinaus schon seit 2015 dauerhaft ein Regal mit Büchern in sogenannter einfacher Sprache an. Das soll dabei helfen, Bildungsbarrieren abzubauen.

Von Analphabetismus Betroffene haben oft Angst davor, ihre Schwäche zuzugeben. Um auf Hilfsangebote aufmerksam zu machen, haben die Volkshochschule, die Stadtbibliothek und das MGH in Kooperation mit dem Alfa-Mobil am Dienstag, 13. September, in den Vorgarten der Villa Ecarius eingeladen. Zwischen 10 und 13 Uhr gibt es dort im Rahmen der Kampagne „Besser lesen und schreiben macht stolz“ Informationen zum Thema Analphabetismus in Deutschland.

Das Alfa-Mobil ist ein Angebot des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung (BVAG) gemeinsam mit dem Kompetenznetzwerk Grundbildung und Alphabetisierung in Rheinland-Pfalz (GrubiNetz). Sowohl die VHS als auch die Stadtbibliothek haben seit vielen Jahren für Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten, aber auch für zugewanderte Menschen vielfältige, unterstützende Angebote und Kurse im Portfolio. zg