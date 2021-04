Die Richtung stimmt

Speyer. Bei der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion wurden die Ergebnisse der Fortschreibung des Wohnungsmarktkonzeptes und des Flächenprogramms „Wohnen 2020“ im Rahmen des fortlaufenden Monitorings vorgestellt.

Wie in der Sitzung des Bündnisses für bezahlbares Wohnen Anfang März bereits dargelegt wurde, hat der Wohnungsbestand in Speyer quantitativ leicht zugenommen, sich in seiner Struktur seit dem Jahr 2016 allerdings kaum verändert. Auch die weiter deutlich steigenden Kaufpreise für Eigenheime und Eigentumswohnungen spiegeln das knappe Angebot in diesen Segmenten des Wohnungsmarktes wider.

Im Bereich von Mietobjekten hingegen fallen die Preissteigerungen nicht so stark aus. Dies gilt insbesondere für die großen Bestandshalter in Speyer, die in den letzten Jahren nur moderate Mietpreisveränderungen vorgenommen haben.

Die gemäß Wohnungsmarktkonzept von 2017 jährlich zur Bedarfsdeckung benötigten 156 Fertigstellungen von Wohneinheiten konnten nicht ganz erreicht werden. Auch weil die Umsetzung der vorgegebenen Maßnahmen und die Implementierung am Wohnungsmarkt eine längere Zeitspanne angesetzt werden müsse, hieß es zur Begründung. Anhand der hohen Anzahl von Baugenehmigungen zeichne sich ein positiver Entwicklungstrend ab.

Es konnte insgesamt 859 Wohneinheiten, also seit 2017 durchschnittlich 286 jährlich, planungsrechtlich geschaffen und gesichert werden, woraus sich für die nachfolgende Periode eine erfolgversprechende Tendenz ablesen lasse, heißt es in der Mitteilung der Stadt. zg