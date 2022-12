Die schönsten 25 Bücher

Speyer. Die Stiftung Buchkunst kürt seit 1965 die schönsten und innovativsten Bücher des Jahres. Die ausgewählten Exemplare sind vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung und zeigen eine große Bandbreite im Layout und der Herstellung. Von Mittwoch, 7. Dezember, bis Samstag, 28. Januar, sind die aktuellen Sieger des Wettbewerbs in der Pfälzische Landesbibliothek in Speyer zu sehen.

Natürlich hat sich seit 1965 durch die Digitalisierung vieles verändert. Joachim Unseld, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Buchkunst und Verleger der Frankfurter Verlagsanstalt, ist über die Ergebnisse des aktuellen Wettbewerbs erfreut: „Dass Inhalte, Texte, Abbildungen nicht einfach nur gedruckt werden, sondern als Bücher mit herstellerischer und künstlerisch-kreativer Aufmerksamkeit gestaltet sind, ist unser Anspruch an die aktuelle Fertigung von Büchern, denn sie sollen die Äußerung des Inneren sein. Und dies zeigen in vielfältiger Weise die schönsten Bücher des Jahrgangs 2022“, so Unseld.

Produktion in Deutschland

645 Titel konkurrierten in diesem Jahr darum, eines der 25 schönsten deutschen Bücher zu werden. Zur Teilnahme zugelassen sind Bücher aus deutschen und aus ausländischen Verlagen, sofern die technische Produktion ausschließlich in Deutschland erfolgt ist. 14 Jurorinnen und Juroren diskutierten sieben Tage lang über die eingereichten Novitäten. Stephanie Ising, Kreativdirektorin bei Herburg Weiland in München und Jurorin für den Wettbewerb 2022, sagt zur Juryarbeit: „Mir hat es großen Spaß gemacht, Teil der Jury zu sein. Überzeugt hat mich die Qualität der Herstellung der einzelnen Titel. Man merkt einfach, dass man mit Standardlösungen nicht mehr weit kommt im Buchhandel.“

Sämtliche prämierten Bücher werden jetzt in einer Ausstellung zum Anfassen vom 7. Dezember bis zum 28. Januar im Lesesaal der Landesbibliothek präsentiert. zg