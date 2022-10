Die Spuren der Verehrer

Speyer. Das wird interessant: Am Donnerstag, 10. November, referiert Heinz-Dieter Heimann im Historischen Museum der Pfalz über das Thema „Auf den Spuren der Verehrer kaiserlicher Asche – von Maria Theresia bis zu Kaiser Franz in Speyer und in St. Blasien“. Der Habsburger-Experte ist emeritierter Professor für Geschichte des Mittelalters an der Universität in Potsdam.

Ob in St. Blasien oder im Dom zu Speyer, die Gräber der Habsburger weckten seit jeher die Faszination der Zeitgenossen. Dabei waren es nicht nur die Habsburger, die dieses Interesse für politische Zwecke nutzten. Der Vortrag führt in die Zeit um 1800 und verdeutlicht, wie Frömmigkeit und Politik, Wissen und dynastisches Andenken im Hinblick auf die Habsburger Grablegen miteinander konkurrierten.

Der Vortrag wird vom Historischen Verein der Pfalz veranstaltet und findet um 18 Uhr im Historischen Museum in Speyer statt. Der Eintritt ist frei. Das Historische Museum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, in den Herbst- und Winterferien in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sowie an den Feiertagen auch montags geöffnet. zg