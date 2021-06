Die Stufen zur Herrlichkeit

Speyer. Im Zuge der Restaurierung des Westbaus des Speyerer Doms stehen ein paar letzte Arbeiten an: Jetzt beginnen die Arbeiten an den Stufen zur Vorhalle. Eine Woche lang werden sich die Steinmetze um die Säuberung und Neuverfugung der Sandsteintreppen kümmern. Zunächst wird für den Aus- und Wiedereinbau der Stufen mit Hilfe eines Kranes der mittlere Zugang gesperrt, und das nördliche Gitter geöffnet. Um die Sicherheit zu erhöhen, werden neue Handläufe eingebaut, die praktikabler positioniert werden. LED-Leuchten geben Nutzern bei Dämmerung und Dunkelheit eine Hilfe. is/

