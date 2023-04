Die Weisheits fahren hoch übern Messplatz

Speyer. Der Schaustellerverband Speyer mit seiner Vorsitzenden Anja Ruppert-Keller feiert dieses Jahr 45-jähriges Bestehen. Zum laufenden Frühlingsfest am Messplatz wollte man deshalb etwas ganz Besonders bieten und hat die Geschwister Weisheit engagiert, die von Donnerstag, 20. April, bis Sonntag, 23. April, um 18 Uhr ihre Hochseilakrobatik zeigen werden. Der Eintritt ist frei. Wir haben im Vorfeld mit Peter Weisheit (61), dem Chef der Truppe gesprochen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie hat die Familiengeschichte der Akrobaten Weisheit vor über 120 Jahren begonnen?

Peter Weisheit: Gründer war Friedrich Wilhelm Weisheit. Er war gelernter Büchsenmacher, verliebte sich aber in Maria Traber, die einer alten Artistenfamilie entstammte. Gemeinsam mit seinen fünf Söhnen reiste das Paar ab 1900 durch die Lande und bot dem Publikum Hochseilartistik, Clownerie und Musik. Sie bauten dazu eine Arena auf, ähnlich wie beim Zirkus, nur ohne Zelt und ohne Tiere.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Musikverein Zukunft beim Musikverein Oftersheim: Alles eine Sache der Einstellung Mehr erfahren

Das hat bis heute funktioniert?

Weisheit: Bis in den Zweiten Weltkrieg hinein waren zwei Truppen unserer Familie unterwegs. Nach dem Krieg hatten wir nichts mehr, die Technik war beschlagnahmt. Mein Opa Lorenz übernahm einen Zirkus, der wurde dann von der DDR-Regierung enteignet, er bekam Berufsverbot. Erst in den 1960er Jahren durften die Weisheits wieder auftreten und entwickelten dann die Motorradshow. Die Situation für Selbstständige war in der DDR nicht einfach, aber die Weisheits haben durchgehalten. Und 1980 wurde meinem Vater Rudolf sogar der Kunstpreis der DDR verliehen, quasi die höchste Auszeichnung, die der Staat in Sachen Kultur zu vergeben hatte. 1987 durften wir sogar Auftritte im nichtsozialistischen Ausland absolvieren, in Holland, Österreich und sogar in der BRD.

Was bekommen wir denn in Speyer zu sehen?

Weisheit: Unsere tolle Motorradshow. Dabei fahren die Maschinen auf drei Stahlseilen in 30 oder 40 Metern Höhe bis zu 50 Stundenkilometer schnell. Für die Balance sorgt der Artist am Trapez. Höhepunkt ist eine Pyramide aus vier Personen auf dem Trapez. Es ist spektakulär.

Ist das nicht total gefährlich?

Weisheit: Wir sind alle mit Seilen gesichert, es kann nichts passieren, es kann auch nichts runterfallen. Wir sind 14 Familienmitglieder, die Teil der Show sind, darunter sind auch schon drei Enkel von mir.

Sind Sie zum ersten Mal in Speyer?

Weisheit: Wir kommen ja aus Gotha und lassen uns für Stadtfeste und solche Jubiläen engagieren. Aber von 1990 bis 1996 hatten wir ein festes Engagement im Holiday Park in Haßloch, kennen also Speyer sehr gut und haben viele Fans hier. Miene Nichte Katja ist sogar in Speyer im Krankenhaus zur Welt gekommen.

Was waren Ihre spektakulärsten Auftritte?

Weisheit: Wir sind ja keine Rekordjäger. Aber toll war unsere Thailand-Tournee mit einem Auftritt vor dem König. Und der Zirkuspreis in Monte Carlo, den wir von Prinzessin Stefanie überreicht bekommen haben. Den gibt’s nur selten für Artisten, die nicht im Zirkus auftreten.