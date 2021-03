Speyer. Seit nunmehr vier Jahrzehnten steht die Skulptur „Die Welle“ an der Mündung des Speyerbachs in den Rhein. Sie hat unbeschadet Kälte, Hitze, Stürme und das alljährlich im Frühjahr auftretende Hochwasser überstanden. Wenn der Sockel wie in diesem Jahr vom Wasser umspült ist und „Die Welle“ scheinbar frei im Strom steht, wird sie ihrem Namen besonders gut gerecht.

Zu verdanken haben die Speyerer das als Fotomotiv beliebte Kunstwerk aus Aluminium der Firma Grünzweig + Hartmann und der Glasfaser AG, die es der Stadt und ihren Bürgern anlässlich ihres hundertjährigen Firmenjubiläums im Jahre 1981 stiftete. Entworfen und gefertigt hat die monumentale Plastik an der Rheinpromenade der Speyerer Bildhauer und Maler Georg Günther Zeuner (1923-2011), der nun im Februar auch schon seit zehn Jahren tot ist.

Mit zahlreichen Werken im öffentlichen Raum, in Kirchen und anderen Einrichtungen hat der in Dresden geborene Künstler vor allem im südwestdeutschen Raum bleibende Spuren hinterlassen. Neben der nun 40 Jahre alt gewordenen Plastik am Rhein erinnert auch die legendenumwobene Skulpturengruppe „Fährmann hol über“ im unteren Domgarten an die schöpferische Kraft des außergewöhnlichen Mannes. Mit der zweiteiligen Skulptur in Bronze hat Zeuner vier salischen Kaisern und vier Königen aus den Geschlechtern der Habsburger, Stauffer und Nassauer ein Denkmal gesetzt. Der Sage nach stiegen Kaiser und Könige immer dann des Nachts aus ihren Gräbern im Dom, wenn der Stadt Gefahr drohte. Sie zogen schützend um Speyer und bezogen in ihren Schutz auch ein zur Speyer gehörendes Territorium auf der badischen Rheinseite ein. Immer dann erschallte der Ruf „Fährmann hol über!“