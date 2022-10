Die Welt der Freundschaft

Speyer. Ein besonderes Gastspiel kommt am Samstag, 22. Oktober, um 20 Uhr ins Speyerer Zimmertheater. Das „Theater in der Kurve“ zeigt das Stück „Deine tiefe Seltsamkeit“ von und mit Leni Bohrman. Unter der Regie von Christian Birko-Flemming werden die Besucher von Leni Bohrmann und Siegfried Kralik mit in eine Welt der Freundschaft genommen – zu einer großen platonischen Liebe.

Matilda sitzt in der Garderobe des Theaters und bereitet sich auf ihren Auftritt vor. Erinnerungen an ihren Sandkastenfreund und Schauspielkollegen Alexander werden wach, an ihre einst enge Freundschaft. Und daran, wie diese Freundschaft langsam auseinanderging, an die Versuche, sie festzuhalten, ihn festzuhalten und sich dabei nicht selbst zu verlieren. Szenen wechseln sich ab, verschachteln sich, wiederholen sich. Was ist wirklich passiert und was nur in Matildas Fantasie? Die Erinnerungen holen sie ein, als sie erfährt, dass Alexander im Publikum sitzen wird. zg