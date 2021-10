Die Welt im Wandel sehen

Speyer. „Die Welt im Wandel“ heißt die neue live Multivisionsshow von Markus Mauthe, die er im Auftrag von Greenpeace derzeit live präsentiert. Am Mittwoch, 17. November, zeigt er diese Show im Kino Forum des Speyerer Technik Museums. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums von Greenpeace International präsentiert deren langjähriger Fotograf Markus Mauthe seine neue Multivisionsshow. Aus seiner Perspektive beschreibt der Umweltaktivist die immer rasanter fortschreitenden Veränderungen auf unserer Erde, die er mit seiner Kamera 30 Jahre lang beobachten konnte.

Seine Erlebnisse und Erfahrungen vereinigt er zu einer einzigartigen, multimedialen Liveshow, die einen spannenden Ausschnitt aus der vielfältigen Natur unseres Planeten zeigt und die globalen Zusammenhänge der Ökosysteme verdeutlicht. Die Zuschauer erwartet eine Reportage voller atemberaubender Fotos, faszinierender Filmsequenzen, erzählten Erlebnissen und einfühlender Musik.

Eindruckvolle Bilder

Markus Mauthe lädt ein zu einer Reise im Kopf. Mit ihm erkunden die Zuschauer die tropischen Regenwälder und die letzten Urwälder Europas. Auch der Artenreichtum unserer Ozeane wird mit Bildern über und unter Wasser eindrucksvoll vorgestellt. Der Fotograf lässt die Zuschauer an faszinierenden Begegnungen teilhaben, die er mit Menschen und Tieren abseits der bekannten Reiserouten erleben durfte. Gleichzeitig benennt der Fotograf die globalen ökologischen und gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit.

Für Mauthe als ein Zeuge des weltweiten Wandels ist die neue Show ein Appell an uns Menschen im Globalen Norden, ein „Weiter so“ nicht zuzulassen. Daher gibt der Umweltaktivist auch Anregungen für Handlungsoptionen und Lösungsvorschläge. Untermalt ist die Reportage mit Musik seines langjährigen Komponisten Kai Arend.

Als reisender Fotograf rund um den Globus wurde der Naturfotograf vom neugierigen, jungen Fotokünstler zum engagierten Umweltaktivisten. Seit seinem ersten Einsatz auf dem Greenpeace-Schiff „Arctic Sunrise“ ist Markus Mauthe ein Weggefährte der Umweltschutzorganisation. Vor 50 Jahren stach eine Gruppe von Aktivisten in See, um sich einer Atombombenexplosion in den Weg zu stellen und gründete Greenpeace. Mauthe erinnert nun an die Kampagnen, die Siege, die gelernten Lektionen und die unglaublichen Menschen, die das Herz von Greenpeace sind. zg

Info: Unter www.greenpeace.de/die- welt-im-wandel gibt’s nähere Informationen und Möglichkeiten zur Anmeldung.