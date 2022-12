Dienststellen und ihre Betriebszeiten

Speyer. Die Stadtverwaltung Speyer informiert, dass die städtischen Dienststellen bis Neujahr grundsätzlich zu den gewohnten Zeiten geöffnet sind. Für einige Bereiche wurden jedoch abweichende Regelungen getroffen.

So bleiben das Bürgerbüro Maximilianstraße und das Fundbüro bis einschließlich Freitag, 30. Dezember, geschlossen. Vorsprachen können in dieser Zeit im Bürgerbüro Industriestraße zu den bekannten Öffnungszeiten erfolgen.

Auch das Dienstgebäude in der Roland-Berst-Straße mit den Abteilungen Jugendförderung und Kindertagesstätten bleibt bis einschließlich Freitag, 30. Dezember, für den Publikumsverkehr geschlossen. Der Infopunkt des Fachbereichs 4 in der Johannesstraße 22a ist in dieser Zeit nur vormittags geöffnet.

Darüber hinaus werden auch das Kulturbüro und die Musikschule von Dienstag, 27. Dezember, bis einschließlich 30. Dezember ihre Türen schließen. Das Weiterbildungszentrum Villa Ecarius (Stadtbibliothek und Volkshochschule) hat zwischen den Jahren ebenfalls geschlossen.

Die VHS öffnet wieder ab Montag, 2. Januar, die Stadtbibliothek ab Dienstag, 3. Januar. Der Rückgabekasten der Stadtbibliothek steht zur Medienrückgabe zur Verfügung und wird regelmäßig geleert.

Die städtischen Museen haben am 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Darüber hinaus gelten die regulären Öffnungszeiten, jeweils Donnerstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr. Im Kulturhof Flachsgasse ist noch bis 23. Januar 2023 die Jubiläumsausstellung „100 Jahre APK“ zu sehen, im Museum Purrmann-Haus läuft noch bis 26. März 2023 die aktuelle Sonderausstellung „Künstlerpaare der Moderne“. zg