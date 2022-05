Diese unausweichliche Klanggewalt

Speyer. Aus einem kleinen nordspanischen Fischerdorf stammend, war nicht unbedingt zu erwarten, dass aus Loreto Aramendi einmal eine Organistin und Orgelprofessorin werden würde. Beim Speyerer Internationalen Orgelzyklus hat die spanische Musikerin jetzt ein Programm gespielt, das beide Orgeln im Dom auf sinnfällige Weise einbezog.

Im Vorgespräch mit Klaus Gaßner berichtet Loreto Aramendi über ihre musikalischen Früherfahrungen, die sie von einem kleinen Plastikklavier zur Königin der Instrumente führen sollten. Heute ist sie Hauptorganistin in San Sebastian und unterrichtet am dortigen Musikkonservatorium. Für ihr Konzert im Dom hatte sie ein Repertoire erarbeitet, das vom spanischen Barock bis zur Moderne einen weiten Bogen schlug.

Dabei ließen sich reizvolle Verknüpfungen zwischen Alt und Neu entdecken, wie sie in der Konfrontation zweier spanischer Barockkomponisten mit dem 1942 verstorbenen deutschen Kirchenmusiker Hugo Distler hörbar wurden. Distlers vier Miniaturen aus den Spielstücken op. 18/1 schienen die barocke Idiomatik aus Juán Cabanilles „Batalla Imperial“ geradewegs zu zitieren und behaupteten ihre scheinbare Verwandtschaft auch mit dem stilistisch weit zurückliegenden Stück „Danza del Hacha“ Antonio Martín y Colls.

Tänzerische Rhythmen

Die Acht-Fuß-Regal-Disposition der Chororgel sorgte hier für Klangeindrücke, die von weither zu kommen schienen. Das beherzte Manualspiel der Organistin brachte die tänzerischen Rhythmen dieser Stücke wirkungsvoll zur Geltung. Tochter Sarah, die neben ihrer Mutter auf der Orgelbank saß und bei der Registrierung assistierte, unterstrich den volkstümlichen Charakter der spanischen Barockstücke mit Tambourin-Begleitung.

Dass die Interpretin bereits zu Dieterich Buxtehudes F-Dur-Toccata an die große Emporenorgel wechselte, erwies sich schon nach wenigen Takten als nachvollziehbar. Das gravitätische Klangvolumen kam dem ebenso farbigen wie nach Tiefe verlangenden barocken Werk zugute. Auch die unterschiedlichen Charaktere der einzelnen Abschnitte brachte Loreto Aramendi dank der unerschöpflichen Stimmenauswahl, die an der Hauptorgel zur Verfügung stehen, zum Schwingen.

Mit Franz Liszts „Funérailles“ aus dem Zyklus „Harmonies poétiques et religieuses“ stieß die Organistin eine Tür zu einer Klangwelt auf, deren expressive Ausdrucksvaleurs sich in symphonischen Dimensionen verströmten. Liszts Trauermusik stieg aus unergründlichen Basstiefen empor – ein Vorgang, den Loreto Aramendi als archaische Dunkel-Hell-Erfahrung inszenierte. Die überbordende Dramatik in diesem Stück kam hier ebenso zum Tragen, wie Details in feinen Abstufungen nachgezeichnet wurden. Die auf- und abschwellende Dynamik ließ sich als durchaus überwältigend wahrnehmen.

Mit einem Block von Werken dreier französischer Komponisten beschloss die Organistin dieses Konzert, wobei die Orgelbearbeitungen von Camille Saint-Saëns’ „Danse macabre“ und Gabriel Faurés „Sicilienne“ aus der Schauspielmusik Pelléas et Mélisande ebenso von Louis Robilliard – einem Lehrer Loreto Aramendis – stammen wie die der Listzschen „Funérailles“. Die burleske Dreiertaktigkeit changierte im Spiel der Organistin durchaus ins Groteske. In Faurés lyrisch-melancholischer Kantabilität wurden die Turbulenzen aufgefangen und zur Ruhe gebracht.

Doch mit Olivier Messiaens „Offrande et Alléluia final“ aus dem „Livre du Saint Sacrement“ entfesselte die Spanierin jene überbordenden Energien, die in ihrer unausweichlichen Klanggewalt wie ein Ansturm auf Gewohntes und Vertrautes wirkten. Man kann dem innerlich nur widerstreben – oder sich willig öffnen. Und sich darüber hinaus fragen, wie ein Mensch solche Riesenkräfte zu bewältigen vermag, wie es Loreto Aramendi an der Domorgel offensichtlich gelang.

Mit der Spanierin war die einzige Organistin in diesem Zyklus vertreten. Frauen sind im konzertanten Orgelbetrieb noch immer unterrepräsentiert. Laut Domorganist Markus Eichenlaub soll das zumindest in Speyer nicht so bleiben.