Die Kunst trotzt der Pandemie und Frank-Joachim Grossmann ist zurück. An diesem Freitag, 28. Januar, wird um 18 Uhr in der Städtischen Galerie im Kulturhof Flachsgasse eine Ausstellung mit Werken des renommierten Künstlers eröffnet. Während an der Vernissage wegen Corona nur 40 geladene Gäste teilnehmen dürfen, ist die bis 6. März dauernde Werkschau ab Samstag für die Öffentlichkeit

...